한동훈 “‘쿠팡 새벽배송 금지’ 시민 선택권이 민노총 이익보다 중요”

한동훈 국민의힘 전 대표. 뉴시스

한동훈 전 국민의힘 대표는 ‘새벽배송 금지 및 제한 반대에 관한 청원’과 관련해 “국회 기후에너지환경노동위원회 처리를 앞두고 있다”며 “조용하지만 새벽배송 금지 반대 청원은 ‘자유로운 시민의 선택권’이 민노총과 민주당의 이익보다 중요하다는 점을 보여줬다”고 말했다.

한 전 대표는 전날인 6일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 새벽배송 금지 반대에 많은 국민들이 지지를 보내줬다며 이같이 밝혔다.

앞서 한 전 대표는 “장애아동 부모, 노인, 맞벌이 부부 등 2000만 명이 절실한 이유로 새벽배송을 이용한다”며 “새벽배송을 금지하면 새벽 물류센터 일용직 등 취약 노동자들의 부담만 늘어난다”는 등의 이유를 들어 새벽배송 금지에 반대 입장을 드러냈다.

그는 국회 청원에 적극 동참을 권하는 한편 장혜영 전 정의당 의원과 공개 찬반토론을 펼치기도 했다.

한편 새벽배송 금지 및 제한 반대에 관한 청원은 종료를 6일 앞둔 7일 오전 9시 현재 5만2112명의 동의를 얻어 해당 국회 상임위가 반드시 살펴야 할 요건(청원 30일 안에 5만명 이상 동의)을 충족했다.

이보다 앞서 지난 5월 10일 마감됨 ‘새벽배송 금지 국회 청원’(택배기사들의 휴식권 보장 및 과로사 방지 대책 촉구)은 5만1091명의 동의를 얻어 현재 국회 환노위로 넘어가 있는 상태다.

