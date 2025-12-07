“도로 살얼음 주의”…오후 늦게 경기동부·강원내륙에 비 예보

7일 늦은 오후부터 밤 사이 경기 동부와 강원내륙에 비가 내리겠다. 중부내륙 중심으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있어 주의가 필요하다.

서울 중구 충무로역 인근에서 시민들이 빙판길을 조심히 걷고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 오후 3∼6시부터 밤 6∼12시 사이 경기동부와 강원내륙에 한때 비가 내리는 곳이 있겠다. 그 밖의 수도권과 충청권북부에는 빗방울이, 강원산지에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

현재 중부내륙 중심으로 눈이 쌓여 있는 가운데 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼어 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다.

기온이 낮은 이면도로나 골목길, 교량, 터널 입·출구, 경사로, 그늘진 도로 등에서 빙판길이 되는 곳이 있겠으니 교통안전과 보행자 낙상사고 등 안전사고에 각별히 유의할 필요가 있어 보인다.

서울 이태원역 인근에서 시민이 빙판길을 걷고 있다. 연합뉴스

건조특보가 발효된 강원산지·동해안과 경북북동산지·동해안, 대구, 일부 경남권(부산·울산·창원·김해)은 당분간 대기가 매우 건조하겠다. 특히 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니, 야외 활동 시 산불 등 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

이날 밤부터 강원산지·동해안과 경북북동산지·경북북부동해안에는 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠다.

이날 낮 기온은 8∼16도로 전날(3.0∼12.1도)보다 높겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지