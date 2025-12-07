전남도, 국립트라우마치유센터 전남센터 국비 확보… 2026년 개소 추진

전남도가 ‘국립트라우마치유센터 전남센터’ 시범사업 추진을 위한 국비 6억원을 확보하면서 내년 하반기 개소를 목표로 사업이 본격화된다.

7일 전남도에 따르면 국립트라우마치유센터는 여순사건 등 국가폭력으로 정신적·신체적 피해를 입은 희생자와 가족의 치유와 일상 회복을 지원하기 위해 운영되는 국가 사업이다.

여순사건 제77주기 합동추념식 조형물. 전남도 제공

현재 광주(5·18 민주화운동), 제주(4·3 사건)에서 시범사업을 거쳐 본 사업이 추진 중이며, 전남센터도 동일 모델이 적용된다.

이번 예산 확보는 전남도와 여순항쟁유족총연합회가 전남 동부지역의 국가폭력 피해 회복을 위해 지속적으로 정부에 센터 설치를 건의한 결과다.

특히 여순사건 특별법 시행 이후 국가 책임 하에 치유 지원이 제도적으로 추진되는 첫 사례라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

전남센터는 치유가 필요한 희생자·유족 1만2000여명을 대상으로 △개인·집단 상담 및 심리교육 △미술·음악·원예·여행 등 예술 기반 회복 프로그램 △물리·한방 치료 △신체 재활 등을 제공할 계획이다.

전남도는 도비 추가 확보와 함께 유족총연합회, 전문가 의견을 수렴해 센터 부지 선정 및 세부 프로그램 마련에 속도를 낼 방침이다.

김영록 전남도지사는 “트라우마 치유사업이 늦게 시작된 감은 있지만, 희생자·유족의 아픈 상처를 치유하고 건강한 일상으로 회복하는 데 도움이 되길 바란다”며 “한 분이라도 빠짐없이 치료받도록 세심하게 지원하겠다”고 말했다.

