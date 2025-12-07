제1201회 로또 1등 당첨자 19명, 당첨금 약 14억원

게티이미지뱅크

앞선 6일 제1201회 로또복권 추첨 결과 1등 당첨번호는 ‘7, 9, 24, 27, 35, 36’으로 확정됐다. 보너스 번호는 ‘37’이다.

1201회 로또 당첨번호 6개 번호를 모두 맞힌 1등 당첨자는 총 19명으로, 각 당첨자는 14억 1455만 5718원의 당첨금을 받게 된다.

로또 1등 당첨자 19명 중 13명이 자동으로 구매했다. 나머지 6명은 수동이였다.

로또 1등 당첨지역은 서울 3곳, 인터넷 복권판매사이트 1곳, 부산 1곳, 광주 1곳, 세종 1곳, 경기 광명 1곳, 충북 청주 1곳, 전북 전주 1곳, 전남 순천 1곳, 전남 영암 1곳, 경북 구미 1곳, 대구 1곳, 경남 창원 4곳이다.

당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 84명으로 5332만원씩 받는다. 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 3321명으로 1인당 당첨금은 134만 원이다.

한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일에 받을 수 있다.

당첨금은 NH농협은행 영업점(1등 본점, 2~3등 지점)과 로또 판매점(4~5등)에서 받을 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지