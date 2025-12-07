유통업계 “외식 대신 감성 홈파티”…MZ세대, 간편식으로 분위기 완성

연말 모임 문화가 외식 중심에서 ‘집’으로 이동하고 있다. 지속되는 고물가로 외식비 부담이 커지면서, 레스토랑 대신 지인을 집으로 초대해 함께 식사하는 방식이 연말 모임의 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다.

CJ제일제당 제공

7일 유통업계에 따르면 MZ세대 사이에서는 집이나 소규모 스튜디오에서 분위기를 살린 ‘감성 홈파티’가 인기를 끌고 있다. 인스타그램, 틱톡 등 SNS에는 테이블 데코, 디저트 플레이팅, 조명 스타일링 등 홈파티 관련 콘텐츠로 공유하며, 모임을 준비하는 과정 자체가 하나의 즐길거리로 소비되고 있다.

이와 함께 집에서도 전문점 수준의 메뉴를 즐기려는 ‘홈 다이닝(Home Dining)’ 수요도 늘어나고 있다. 조리 시간과 과정은 최소화하면서도 맛과 품질은 기본, 플레이팅까지 신경 쓰는 소비 패턴이 반영된 결과다. 이에 업계에서는 연말 홈파티에 활용할 수 있는 다양한 간편식 제품을 선보이고 있다. 디저트도 MZ세대 홈파티 감성에 맞춘 트렌디한 제품이 다양하다.

CJ제일제당은 유기농 말차 브랜드 ‘슈퍼 말차’와 협업해 ‘비비고 말차 붕어빵’을 겨울 한정으로 선보였다. 국내산 말차 원료를 함유한 크림 필링과 말차빵이 조화를 이루어 홈파티 테이블에서 색다른 디저트를 찾는 소비자들에게 선택지가 되고 있다.

하림 더미식은 팬에서 갓 구운 듯한 맛과 그대로 플레이팅이 가능한 트레이요리 제품으로 연말 수요를 공략하고 있다. 대표 제품인 ‘닭다리살 구이’와 ‘닭가슴살 구이’는 100% 국내산 닭고기에 각각의 부위를 국내산 마늘과 파슬리에 12시간 이상 재워 닭다리살은 촉촉하고 쫄깃하게, 닭가슴살은 부드럽게 완성했다. 진한 마늘 풍미가 배어 있어 별도 양념 없이도 완성도 높은 맛을 느낄 수 있다.

이마트24는 조선호텔 손종원 셰프와 협업한 ‘패밀리밀’ 시리즈를 선보였다. 셰프와 스태프가 즐기는 일상식에서 영감을 받아 출시한 간편식으로, 집밥처럼 따뜻하면서도 동료와 나누는 특별한 한 끼라는 점이 특징이다. 대표메뉴인 ‘함박얹은 나폴리탄스파게티’는 케첩 베이스의 나폴리탄 소스에 소시지, 베이컨, 양파, 피망, 페페론치노를 넣어 새콤달콤한 맛과 풍성한 식감을 구현했다.

업계 관계자는 “홈파티 문화가 확산하면서 간편식 선택 기준이 단순 편의성에서 맛, 브랜드 스토리, 연출 가치로 옮겨가고 있다”며 “특히 MZ세대를 중심으로 ‘경험 중심 소비’가 확대될수록 홈파티로 활용할 수 있는 간편식 제품은 더욱 다채롭게 출시될 것”이라고 말했다.

