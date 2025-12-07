“도심 속 건축과 미식, 환대의 만남” 페어몬트 서울, 미쉐린 키 선정으로 증명한 완벽한 경험

서울 여의도 파크원의 랜드마크 호텔, 페어몬트 앰배서더 서울이 최근 ‘미쉐린 키(MICHELIN Key)’ 평가에서 1개 키를 받으며 국내 프리미엄 호텔로서의 위상을 다시 한번 확인했다. 단순한 수상이 아니라, 오픈 4년 차에 불과한 짧은 시간 동안 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다. 이는 품격 있는 서비스와 세련된 고객 경험을 꾸준히 발전시켜 온 노력의 결실이다.

미쉐린 키 선정. 페어몬트 서울 제공

7일 호텔업계에 따르면 ‘미쉐린 키’는 미쉐린 가이드가 전 세계 숙박시설을 대상으로 숙박 경험의 완성도, 공간 디자인, 서비스 품질, 지속 가능성 등을 종합적으로 평가하는 인증 제도다. 페어몬트 서울은 세심한 고객 서비스, 수준 높은 미식 경험, 세련된 공간이 조화를 이룬 호텔로 높은 평가를 받았다.

호텔이 자리한 파크원은 세계적인 건축가 리처드 로저스 경의 디자인 철학이 반영된 공간이다. 현대적 수직미와 여유로운 조경이 조화를 이루며, 페어몬트 서울은 이러한 공간적 특성을 바탕으로 세련된 감성과 안락함을 동시에 갖춘 호텔 경험을 제공한다.

페어몬트 서울은 무엇보다 고객의 감동을 최우선 가치로 삼고 있다. 실제로 지난해 글로벌 호텔 서비스 평가기관 ‘LQA(Leading Quality Assurance)’의 평가에서, 페어몬트 호텔은 서울 소재 평가 호텔 중 호텔 청결도와 지속 가능성 항목에서 최고 점수를 기록했다. LQA 평가는 800여 개의 항목을 익명의 평가자가 현장을 점검하는 방식으로 진행되며, 호텔 운영과 서비스 품질을 객관적으로 검증하는 글로벌 기준이다. 이러한 성과는 페어몬트 서울이 고객 한 사람 한 사람에게 정제된 서비스와 일관된 품질을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있음을 보여준다.

개관 이후 페어몬트 서울은 브랜드 철학을 토대로 세심하고 진정성 있는 서비스를 이어가며, 고객에게 기억에 남는 특별한 경험을 선사해왔다. 이러한 운영 철학과 서비스 수준 덕분에 2023년 브라질 전 축구 선수 호나우지뉴, 2024년 LA 다저스팀과 오타니 쇼헤이, 축구선수 김민재와 바이에른 뮌헨 선수단, EPL 뉴캐슬 유나이티드팀, 최근 한화 LIFEPLUS 인터내셔널 크라운 대회의 공식 호텔로 대회에 참여한 각국 선수단 등 세계적 스포츠 스타와 팀이 투숙하며 호텔의 글로벌 네트워크와 위상을 입증했다. 이러한 고급 엔터테인먼트 및 국제 스포츠 행사 협업은 단순한 이벤트가 아니라, 고객 경험과 브랜드 신뢰로 연결되는 전략적 운영의 결과였다.

미식과 디자인에서도 페어몬트 서울만의 개성을 드러낸다. 프랑스 정통 베이커리 스페셜리스트를 영입하여 현지 식재료를 활용해 프랑스 본연의 풍미를 살린 베이커리를 구현, 호텔의 식음 철학인 하이퍼 로컬(Hyer-local)을 기반으로 한 미식 경험을 제공한다. 또한, 모던 유러피언 다이닝 ‘마리포사(Mariposa)’, 한강 전망 루프톱 바 ‘M29’와 더불어 고객에게 시각과 미각 모두에서 기억에 남는 경험을 선사한다.

또한 페어몬트 서울은 직원 만족도를 호텔 서비스 품질의 출발점으로 본다. 2024년 페어몬트 리더십 콘퍼런스에서 전 세계 90여 개 호텔 중 직원 만족도가 가장 높은 호텔로 선정된 것이 이를 방증한다. 열린 조직문화와 소통, 독창적 복지를 통해 직원 몰입도를 높이며, 이를 곧 고객 만족으로 이어지게 하는 선순환을 실현했다.

페어몬트 서울 프랭크 로아송 총지배인은 “페어몬트는 100년이 넘는 역사 속에서 럭셔리 호텔의 상징으로 자리매김해 왔으며, 이 유산을 계승한 페어몬트 서울은 앞으로도 진심 어린 환대와 품격 있는 서비스로 고객에게 특별한 영감을 선사하겠다”고 말했다.

