클라우드플레어, 보름여 만에 또 장애…LoL·리멤버 등 먹통

글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 및 인터넷 인프라 서비스 기업인 클라우드플레어 서비스가 중단되면서 클로드, 퍼플렉시티 등 인공지능(AI) 챗봇 서비스와 리그 오브 레전드(LoL) 게임 등 일부 서비스 장애가 발생했다.

클라우드플레어는 한국 시간 기준 5일 오후 5시56분께 대시보드, API 서비스 문제가 발생해 조사하고 있다고 밝혔다.

클라우드플레어는 지난 18일 오후 글로벌 네트워크 관련 내부 서비스 저하를 겪은 바 있다. 당시 챗GPT, 엑스, LoL, 스포티파이 등 일부 글로벌 서비스가 원활하지 않았다.

보름여 만에 또다시 장애가 발생했다. 뉴시스 취재를 종합하면 현재 퍼플렉시티, LoL, 리멤버, 줌(Zoom), 클로드 등의 서비스 접속이 원활하지 않은 상황이다.

해당 웹사이트에 접속하면 '500 Internal Server Error'라는 내용이 표시된다.

웹사이트 모니터링 업체 '다운디텍터' 역시 클라우드플레어 서버를 이용하고 있어 일부 접속이 지연되는 현상이 발생했다.

클라우드플레어 측은 "대시보드, 클라우드플레어 API를 사용하는 고객은 요청이 실패하거나 오류가 표시될 수 있으므로 영향을 받을 수 있다"며 해당 문제를 계속 조사하고 있다고 전했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지