美, 삼성·LG 등에 ‘협력사 비자’ 협조 “미국 재산업화 지원”

5일 공식 출범한 주한미국대사관 내 한국 기업 대미투자 지원 창구(KIT·Korean Investment and Travel Desk)는 한·미 비자워킹그룹 회의를 통해 신속하게 추진된 사안이다. 최근 미국 조지아주에서 발생한 300여명 한국인 체포·구금 사태는 무비자 전자여행허가(ESTA) 등을 활용해 단기 현지 체류를 해 오던 해묵은 관행을 돌아보게 했고, 재발 방지를 위한 궁극적인 비자 제도 개선 필요성이 강하게 제기됐다.

난 9월 미국 조지아주 엘라벨 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 한국인 근로자 300여명 중 대부분이 구금된 미국 조지아주(州) 최남단 포크스턴의 디레이 제임스 교정 시설에 구금자들을 면담하러 온 친척, 동료 등 지인들이 줄을 서 있다. 세계일보 자료사진

조지아주 집단 구금 이후 한·미는 두 차례 비자워킹그룹을 열어 현행 법 아래에서 당장 추진 가능한 제도적 방안을 모색했다. 지난 9월 30일(워싱턴), 지난 10월 22일(화상) 각각 워킹그룹이 개최됐다. 공식 회의 외에도 외교부와 양국 대사관, 국무부의 관계자들이 여러 계기에 협의를 가졌다.

KIT라는 이름은 ‘대미투자’ 기업을 지원하는 차원이라는 미국의 방점이 반영된 것으로 풀이된다. 국내에서의 관심은 ‘비자’였지만, 미국에서는 이민정책 등의 배경을 볼 때 비자라는 이름이 민감한 성격이 있다. 애초에 도널드 트럼프 미국 대통령이 이 문제가 터졌을 때 문제를 인정하고 빠르게 수습할 길을 마련하도록 지시한 것도 한국인에 대한 비자 지원 목적이라기보다는 ‘미국에 와서 일자리 창출에 도움이 되는 현지 시설을 만들러 오는’ 한국인 노동자의 체류는 보장해야 한다는 데 공감했기 때문으로 분석된다.

대규모 대미투자를 하는 5대 대기업을 대상으로 협력사 직원들의 비자 업무를 원활히 하도록 지원하는 것도 그런 취지로 보인다.

외교부 당국자는 KIT 출범 이외의 비자워킹그룹의 주요 성과로 단기상용(B1), ESTA 비자 소지자의 미국 내 활동범위를 명확히 정리한 팩트시트가 발간된 것을 꼽았다. 이 내용에 따르면 지난번 조지아주 사태 때와 같은 현지공장 설립을 위한 출장을 B1 비자로 가능하다고 확인된다.

미 국무부가 공개 매뉴얼을 비롯해 비자 관련 내용을 팩트시트 등의 형태로 대외 발표하는 것은 전례 없는 일로 알려졌다. 이는 국무부뿐 아니라 국토안보부 등 법 집행 기관이 승인한 사실이라는 신뢰성을 부여하며, 미 정부가 주한 대사관에서 이를 발표토록 함으로써 B1, ESTA 소지자의 미국 출장에 문제가 없음을 재차 확인한 것으로 해석된다.

주한미국대사관 1층에 조성된 KIT에서 주요 대미투자 대기업들(현재는 삼성·LG·현대·SK·한화)은 협력사 직원들의 비자 신청을 일괄적으로 하게 된다. 조지아주 사태를 비롯해 지금까지 미국 입국 및 체류에서 문제가 된 사례 상당수는 협력사들의 미국 내 업무가 명료하게 인지되지 않으면서 일어난 측면이 컸다. 이에 따라 정부대표단은 비자워킹그룹 회의에서 협력사 직원들이 불편함을 겪지 않도록 ‘대기업 일괄신청’ 조치를 강력하게 요구했고, 이를 미측이 수용한 것으로 알려졌다.

KIT를 통해 대기업이 신청한 협력사 직원의 비자는 B1 발급 시 별도의 주석란 설명을 통해 체류 목적과 협력하는 대기업 이름, 자격의 안정성 등을 설명함으로써 불이익이 없도록 한다는 취지다. B1 비자에 출장지와 사업명 등을 표기하는 것은 한국에만 제공하는 서비스인 것으로 파악된다.

외교부 당국자는 “이러한 성과와 함께 조지아 사태 때 구금됐다 귀국한 한국인 직원들이 미국 재입국 시 불이익이 없도록 미국 정부가 각별히 신경쓴다는 확인도 받았다”며 “기존에 갖고 있던 B1 비자로 문제 없이 미국 방문을 하실 수 있게 조치하고 있다”고 설명했다. ESTA 비자를 소지했던 직원들의 경우 B1 비자를 즉시 발급하도록 협조를 구하고 있다.

