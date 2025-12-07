캐딜락 에스컬레이드 IQ EV, ‘슈퍼크루즈’ 실주행…“자율주행으로 서울~부산 가능할 듯”

에스컬레이드 IQ EV.

캐딜락의 순수 전기 풀사이즈 스포츠유틸리티차(SUV) 에스컬레이드 IQ를 앞선 3일 시승했다.

이 차는 캐딜락 최초로 슈퍼크루즈(반자율 주행, LEV2) 기술이 적용된 모델로 약 40km에 이르는 시승 코스를 자율주행 기술로 주행할 수 있었다.

현재 자율주행의 단계는 크게 운전자가 주행 책임을 지는 단계(Level 0~2)와 시스템이 주행 책임을 지는 단계(Level 3~5)로 나뉜다.

슈퍼크루즈는 운전자가 주행 책임을 지는 LEV2다. 테슬라의 감독형 자율주행(FSD)도 LEV2 단계다.

이 단계는 일정 구간에서 스스로 주행이 가능하지만 ‘램프 구간’이나 다른 차가 갑자기 끼어드는 돌발 상황 등을 대비해 운전자 개입이 필요하다. (램프 구간은 고속도로, 자동차 전용도로 또는 입체 교차로에서 주행하는 차량이 다른 도로로 진입하거나 진출할 수 있도록 연결하는 도로)

이날 시승은 경기도 고양시에서 마롱리의 한 카페까지 왕복하는 구간으로 자유로 진입 전인 약 900m구간과 램프 구간, 카페 초입의 약 900m 정도를 제외하고 자율주행(슈퍼크루즈 주행)이 가능했다.

체험 초기 기능에 대한 불신으로 운전대에서 손을 놓기 어려웠지만 앞차와의 적절한 간격 조정을 시작으로 차선 중앙 유지가 대부분 구간에서 완벽히 이뤄져 불신은 얼마 가지 않아 사라졌다.

특히 앞차가 느리게 가는 것을 스스로 판단해 차선을 바꿔가며 주행하는 모습이 압권이었다.

차선 변경은 다른 모델에서도 적용된 기술이지만 이 차는 운전자 개입 없이 스스로 차선을 변경하는 게 가능했다.

깜빡이를 켜는 것만으로도 차간 거리를 고려한 안전한 차선 변경도 가능했다. 이 기능은 초보운전자에게 도움 될 것으로 보인다.

슈퍼크루즈 주행 모습. 운전대를 잡지 않아도 스스로 주행한다. 단 긴급·돌발 상황 등을 대비해 반드시 전방을 주시해야 한다. 사고시 책임은 운전자에게 있다.

슈퍼크루즈는 ‘맵핑’ 방식이다. 이 방식은 실제 도로를 주행하며 얻은 도로 특성 등의 데이터를 내비게이션과 연동, 이 데이터를 토대로 차가 스스로 주행하게 된다.

현재 슈퍼크루즈 지원 도로는 고속도로 및 자동차 전용도로다. 전체 길이는 약 2만 3000km정도이며 서울과 부산, 강원도 등 주요도시 까지 맵핑이 완료된 상태다.

에스컬레이드 IQ의 1회 충전시 주행 가능한 거리는 739km다. 서울과 부산까지 맵핑이 끝난 만큼 슈퍼크루즈 주행도 가능해 보인다.

다만 아쉬운 점은 출퇴근 등 일상에서는 아직 이 기능을 사용할 수 없다는 점이다.

캐딜락코리아는 지속적인 도로 맵핑으로 슈퍼크루즈가 지원되는 도로를 계속 확장한다는 계획이다. 일반 도로에서는 크루즈컨트롤 차선 유지 기능 등을 사용할 수 있다.

이 차는 국내에선 생소한 풀사이즈 SUV다.

전장 5715mm, 휠베이스 3460mm에 달하는 압도적인 스케일과 공간감을 자랑하는 이 차는 전면 수납공간(e-트렁크)만 무려 345리터에 달한다. 이 차는 국내에서 판매되는 승용(SUV)차 중 실내 공간이 가장 크다.

이 차는 큰 차체 만큼 도로 위에서 다른 차량이 넘볼 수 없는 권위감을 느끼게 한다. 나파가죽 등으로 마감된 고급스러운 실내는 넉넉하다는 느낌을 넘어 고급 라운지에 있다는 느낌을 준다.

이 차는 단순 외형만 압도적인 게 아니다. 듀얼 모터 AWD 시스템은 최대출력 750마력(벨로시티 모드 적용 시), 최대토크 108.5kg·m의 높은 성능을 발휘한다. 100km/h는 단 4.7초다.

이밖에 주행 상황에 따라 에어서스펜션이 전·후륜의 구동력을 지속적으로 조절하고, 최대 10도까지 뒷바퀴 조향이 가능해 육중한 차체를 더 날렵하고 안정적인 주행을 가능하게 한다.

38개의 스피커로 구성된 사운드 시스템, 액티브 노이즈 캔슬레이션(NVH) 등이 기본 탑재됐으며, 800V 초급속 충전 시스템이 적용돼 최대 350kW의 충전 속도를 지원한다. 10분 충전으로 가능한 주행거리는 최대 188km다.

한편 에스컬레이드 IQ는 뛰어난 상품 구성으로 올해 국내 배정된 전량이 계약 마감됐다.

구매는 내년 초 추가 물량 계약을 노려보면 좋겠다.

