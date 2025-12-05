한학자 총재 재판에서 놓치지 말아야 할 것 [종교칼럼]

한학자 세계평화통일가정연합 총재의 구속 이후, 사건을 둘러싼 논의는 복잡한 방향으로 흘러가고 있다. 여러 해석이 오가는 가운데 우리 사회가 직면한 가장 중요한 과제는 감정적 프레임이나 성급한 결론에서 벗어나 보다 근본적인 구조의 문제로 바라보아야 한다는 점이다. 이 사건은 한 종교 지도자의 개인적 책임에 앞서 대규모 조직에서 최고 책임자의 형사책임을 어디까지 인정할 것인지에 관한 우리 사회의 판단 기준을 시험하는 사건이기도 하다. 그 판단은 무엇보다 보고체계가 실제로 어떻게 작동했는지를 규명하는 것에서 출발해야 한다.

대형 종교단체를 비롯한 현대 조직에서 최고 지도자는 비전과 방향을 제시하는 역할이 중심이고, 일상적인 행정·재정 실무는 다층적 구조를 이룬 실무라인이 담당한다. 가톨릭의 교황이나 불교의 종정, 대기업 총수의 사례에서도 보듯, 최고 책임자가 모든 문서와 지출 항목에 직접 접근하거나 매 건마다 판단을 내리는 구조는 현실적으로 존재하기 어렵다. 세계 190여 개국에 신도를 가진 대형 종교단체인 가정연합의 특성과 80세를 넘긴 고령 지도자의 현실을 고려할 때, 이러한 일반적 구조는 더욱 분명해진다.

그렇기에 이번 사건에서 핵심적으로 규명되어야 할 것은 한 총재에게 실제로 어떤 정보가 어떤 경로를 거쳐 전달되었는지, 그 과정이 얼마나 정확하고 온전했는지 하는 문제다. 총재의 발언이나 비전이 실무자들에 의해 어떻게 해석되었는지, 해석이 실제 자금 집행, 문서 처리 과정과 어떤 관계를 맺었는지, 그 과정에서 누락이나 왜곡, 단절이 일어나지 않았는지를 면밀히 따져보아야 한다. 총재의 구체적 지시 여부만을 단편적으로 판단하는 시각보다, 정보가 조직 내에서 어떤 흐름을 따라 이동했는지를 살펴보는 일이 훨씬 본질적인 이유가 여기에 있다.

사건을 둘러싼 초기 해석들은 이러한 구조적 질문보다 앞서 특정 방향의 결론을 도출하는 분위기를 형성했다. 실무에 가장 가까운 관계자들은 핵심 정보를 몰랐다고 설명하는 반면, 실무와 가장 거리가 먼 최고 책임자가 모든 사실을 알고 있었다는 전제가 어느 순간 자연스럽게 자리 잡아 버린 것이다. 이는 대규모 조직 운영의 일반적 구조와 배치될 뿐 아니라, 보고체계가 실제로 어떻게 작동했는지 검증되지 않은 상황에서 성급한 결론이 앞서 나간 사례로 보인다.

최근 공개된 자료들을 살펴보면, 사건의 실체적 쟁점도 단순하지 않다. 한 총재의 발언과 실무진의 해석 사이에는 다층적 의미의 간극이 존재할 수 있다. 국제 행사와 평화 포럼, 선교 활동과 같은 종교 법인의 고유 목적사업인지, 정치적 목적의 지출인지에 대해서도 양측 입장이 첨예하게 갈린다. 실무 관계자들의 진술이 실제 문서, 정관, 회계기록과 어느 정도 일치하는지도 재판 과정에서 엄밀하게 따져볼 문제다.

결국 이 사건을 둘러싼 여러 해석의 차이는 “누가 무엇을 알고 있었는가”라는 개인 단위의 문제가 아니라, 조직 내부 정보 구조와 보고체계가 어떤 식으로 작동했는가라는 보다 깊은 층위로 연결된다.

형사재판의 출발점인 무죄추정 원칙은 누구에게나 동일하게 적용되어야 한다. 특히 고령의 피고인이 방대한 기록과 복잡한 절차를 충분히 검토하고 해석할 수 있도록 방어권이 보장되고 있는지는 사건 성격과 무관하게 하나의 인권 문제로 다루어져야 한다. 절차적 정의가 제대로 작동할 때에야 비로소 재판부가 보고체계의 실체를 균형 있게 판단할 수 있으며, 최고 책임자의 고의·인지 여부를 객관적으로 평가할 수 있다.

정성수 종교전문기자

이번 사건은 조직 내부의 투명성과 책임 구조를 돌아볼 계기가 되기도 한다. 종교단체든 기업이든 대규모 조직이라면 누구나 지휘·결재 구조와 내부 통제 장치를 점검할 필요가 있다. 보고 체계가 명확해질수록 개인에 대한 오해와 과도한 책임 전가가 줄고, 조직 전체의 신뢰는 더욱 높아진다.

지금 필요한 것은 사실 그 자체이며, 그 사실이 어떠한 절차를 거쳐 확인되는지이다. 보고체계가 실제로 어떻게 작동했는지를 밝혀내는 일은 어느 한 개인의 명예와 직결된 문제이기도 하지만, 나아가 우리 사회가 앞으로 조직 책임 구조를 어떤 기준으로 판단할 것인지에 대한 중요한 시험대이기도 하다. 공정한 절차와 정확한 사실 규명은 한 지도자의 명예 회복을 가능하게 할 뿐만 아니라, 공동체 전체가 더 성숙한 기준을 향해 나아가는 데 반드시 필요한 출발점이다. 사실 확인 없이 내려진 단정은 공정성만 훼손할 뿐이다.

