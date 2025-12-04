김정재 의원, 해병대 위상강화 위한 4군 체제 추진 8법 대표발의

김정재 국회의원(포항북, 국민의힘)은 4일 해병대를 독립된 군종으로 재편하는 내용을 담은 ‘해병대 4군체제 추진 입법 패키지’ 8개 법률안을 일괄 대표발의했다고 밝혔다.

해병대는 상륙작전·도서방위·특수작전 등 대한민국 안보의 핵심 임무를 수행해온 만큼 변화하는 해양·도서 안보환경 속에서 그 역할과 위상을 더욱 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

김정재 국회의원. 김정재 국회의원실 제공

이번 입법 패키지는 군 조직, 인사 체계, 군사 사법, 군수, 사관생도 교육, 예비전력 편성 등 해병대 관련 제도를 전면적으로 정비해 해병대를 육·해·공군과 동등한 군종으로 확립하기 위한 법적 기반을 마련하는 데 목적을 두고 있다.

이번에 제출된 개정안은 「국군조직법 일부개정법률안, 「국방개혁에 관한 법률 일부개정법률안, 「군인사법 일부개정법률안, 「군무원인사법 일부개정법률안, 「군수품관리법 일부개정법률안, 「군사법원법 일부개정법률안, 「사관학교 설치법 일부개정법률안, 「예비군법 일부개정법률안」등 총 8건이다.

주요 내용은 ▲해병대를 독립 군종으로 규정해 4군 체제를 확립하고 ▲각군 참모총장 체계에 해병대사령관을 포함해 지휘·작전·인사 권한을 명확히 규정하며 ▲해병대 고유 병과 신설로 체계적 인력 양성 기반을 구축하고 ▲해병대 군수품을 독립적으로 관리할 수 있도록 법적 권한을 부여하고 ▲해병대 군사법원 및 검찰단 설치로 군사사법체계를 정립하며 ▲해병대 사관학교 설치 근거를 신설해 정규 장교 양성체계를 확립하고 ▲예비군 편성 관련 통보권에 해병대사령관을 포함해 예비전력 관리체계를 강화하고 ▲국방개혁 기본이념·군구조·합동성 규정에 ‘해병대’를 포함해 제도적 완결성을 높이는 것이다.

김정재 (사진) 의원은 “해병대는 대한민국의 가장 험지에서 국가안보의 최전선을 지켜온 정예 전력이며, 앞으로 더욱 큰 역할을 수행할 군종”이라며 “포항은 해병대의 정신과 역사가 살아 숨 쉬는 도시로서, 해병대 위상 강화는 곧 포항 발전과도 직결되는 중요한 과제”라고 강조했다.

또 “해병대 사관학교의 포항 설치를 포함해 해병대가 미래 안보환경 속에서 중심적인 역할을 할 수 있도록 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

