경북 상급 종합병원 ‘0개’… “국립·공공의대 설립” 국회서 한 목소리

전국 최대 의료 취약지로 손꼽히는 경북의 숙원사업인 국립·공공의대 설립을 촉구하는 토론회가 국회에서 열린다.

7일 경북도 등에 따르면 17일 국회 의원회관 대회의실에서 더불어민주당 임미애 국회의원과 국민의힘 김형동 국회의원 공동주최로 ‘경북도 국립·공공의대 설립 국회토론회’가 개최된다.

토론회에서는 경북의 취약한 의료 현실을 함께 살피고 지역 의료 불균형을 넘어 지속 가능한 공공의료의 실행 방안을 모색한다. 1부 개회식에서는 참석 인사들이 경북 국립·공공의대 설립을 촉구하는 퍼포먼스를 한다.

2부에서는 유천 국립목포대 의과대학설립추진단 부단장이 ‘전남 국립의대 설립 현황 및 계획’, 정태주 국립경국대 총장이 ‘경북도 국립·공공의대 설립 당위성 및 추진 방향’을 주제로 발표하고 토론이 이어진다.

경북은 상급종합병원 한 곳도 없는 유일한 광역자치단체다. 응급의료 취약지역은 15곳(전국 2위)으로 필수 의료 접근성이 턱 없이 부족한 상태다. 특히 의성·청송·군위·울진 등 고령화가 빠른 농산어촌 지역의 경우 상급병원 부재로 중증환자의 골든타임 확보가 사실상 어려운 상황에 놓였다.

의료 인력도 열악하다. 경북의 인구 1000명당 의사 수는 1.46명으로 전국 최하 수준이고 필수 의료 분야의 전문의 수도 전국 최저로 절대 부족한 형편이다. 의대 졸업생의 경북지역 취업 비율은 3.3%에 그치고 있다.

따라서 정주 여건과 필수 의료 개선을 위해 경북에 국립·공공의대가 꼭 설립돼야 한다는 목소리가 확산하고 있다. 국립·공공의대를 설립하면 지역 공공의료 인재 양성과 지역의사제 연계 지역 근무 의료 인력 확대, 지역 필수 의료 및 공공보건 체계 강화 등을 꾀할 수 있다.

임 의원은 “국립의대 신설은 단순한 지역 숙원이 아니라 국가가 책임져야 할 필수의료 확충의 문제다”면서 “지역 균형발전과 의료 접근권 확보는 정치적 선택의 문제가 아니라 국민 생명권을 보장하기 위한 국가적 의무”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지