[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 5일 (금요일) 아이디어 폭발! 일 잘 풀리는 띠는?

96년생 힘으로만 밀어붙이면 깨진다. 84년생 상대를 가려 부탁하라. 72년생 한곳에만 너무 집중하지 말자. 60년생 입신공명할 수 있는 운세다. 48년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 36년생 집안 일로 마음 바쁘다.

97년생 당면한 과제를 마무리 하자. 85년생 사람들의 존경을 받는다. 73년생 즐거운 통신소식이 있다. 61년생 뜻밖의 소득이 생길 수 있겠다. 49년생 화합하는 마음으로 임하자. 37년생 자손에게 흉한 일이 일어날 수 있다.

98년생 여인과의 다툼을 조심하라 . 86년생 시작보다 매듭이 좋다. 74년생 전문적인 지식이 부족하니 좀더 공부하자. 62년생 해오던 일을 도중에 수정할 일이 나타난다. 50년생 금전투자나 거래는 자제할 운이다. 38년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 말자.

99년생 열과성을 다하면 좋은결과가 있다. 87년생 동쪽에서 귀인을 만난다. 75년생 지금보다 조금 더 긍정적인 사고방식이 요구된다. 63년생 생각만 하고 행동으로 옮기지 않는다. 51년생 먼곳에 있는 이성친구를 만난다. 39년생 여러모로 마음이 편치 않은 날이다.

00년생 급한 성격으로 후회할 일 하지 마라. 88년생 일의 옳고 그름을 가려라. 76년생 지금은 자중하지 말고 앞으로 전진할 때이다. 64년생 재산 증식 잘 되고 주변으로부터 인정받는다. 52년생 끝까지 포기하지 말라. 40년생 서북방으로 출항하지 말것. 28년생 지나친 흥분은 건강에 해롭다.

01년생 가정의 평화가 곧 행복이다. 89년생 유연성 있는 제안이 많으니 주의하라.77년생 생각대로 몸을 움직일 때이다. 53년생 뜻하지 않았던 부수입이 생긴다. 65년생 약속을 억기면 질타와 구설에 시달릴 수 있다. 41년생 무거운 짐을 혼자서 감당하려는 형국이다. 29년생 우후죽순처럼 일을 널리지 말자.

02년생 급하게 처리하지 말고 잘 챙겨 보라. 90년생 합리적이 되려면 한발 물러나라. 78년생 동료에게 의논하면 일이 풀린다. 66년생 서남방에서 거래선이 형성된다. 54년생 큰 일을 앞두고 집안이 몹시 부산하다. 42년생 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다. 30생 그간 쌓아온 일 이루어진다.

03년생 식구들의 소중함을 새삼 깨달을 운. 91년생 뜻한 바대로 이루어지겠다. 79년생 무슨 일이든 약간의 잡음은 생기기 마련이다. 67년생 급진적인 것은 피하자. 55년생 사면초가에서 벗어나 순탄한 국면이다. 43년생 좋은 일이 있으니 큰 걱정은 마라. 31년생 실업자는 직장 얻어 일하게 된다.

04년생 문서 운 있으며 변동, 이동에 좋은 시기. 92년생 뜻밖의 행운이 가득하다. 80년생 한 분야에 전문가가 되도록 하자. 68년생 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 56년생 함께 일을 도모하는 자는 목소리를 낮추어야 한다. 44년생 금전문제로 소송이 제기된다. 32년생 일을 함께 도모하는 것이 어렵다.

05년생 친구, 동료에게 고마운 도움 받을 운. 93년생 안정을 취함이 길하다. 81년생 부모의 그늘이 가장 편안하다. 69년생 상대의 지적인 분위기에 압도당한다. 57년생 편하게 사람들을 대하면 좋은 때이다. 45년생 십 년 묵은 체증이 시원하게 뚫린다. 33년생 현재는 심리적 안정이 중요하다.

06년생 너무 계산적으로 행동하지 마라. 94년생 협조하기 어려운 상황도 생긴다. 82년생 남을 배려하는 마음이 없으면 곤란하다. 70년생 형식에 얽매여 시기를 놓친다. 58년생 인지도가 높은 일에 매진하라. 46년생 단번에 처리할 일을 오래끌면 곤란하다. 34년생 스스로 선택한 삶을 살아가자.

95년생 조언이나 부탁은 다른 날 하라. 83년생 단점을 보완하는 것이 시급하다. 71년생 여성은 비상금을 넉넉히 준비하자. 59년생 현재 여건이 좋지않으니 자중하자. 47년생 생각지 못한 일로 당황하기 쉽다. 35년생 문단속을 철저히 하자.

