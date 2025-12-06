[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 7일 (일요일) 전 애인 연락 올지도… 오늘 애정운 폭발하는 띠

96년생 상황을 이끌어 가고 싶지만 힘이 모자란다. 84년생 미루던 일을 결정지을 때가 왔다. 72년생 가만있으면 아무런 변화도 기대할 수 없다. 60년생 검증되니 않은 방법도 생각에 따라 다르다. 48년생 일감이 없다고 넋두리해도 소용없다. 36년생 무지한 사람과의 대화에서 중요한 것을 깨달아라.

97년생 내 마음을 급하게 주는 것이 아니다. 85년생 집안 일을 타인과 의논하지 마라. 73년생 욱일승천하고 거칠 것 없는 좋은 운세다. 61년생 책임을 전가하면 상황이 더 악화될 것이다. 49년생 노력한 만큼의 대가를 얻는다. 37년생 마음 아픈 일도 시야를 벗어나면 덜해진다.

98년생 돌아가지 않는 물레방아는 무용지물이다. 86년생 주변 사람과 친밀감을 회복한다. 74년생 상식을 벗어난 행동이 부담으로 작용된다. 62년생 노하우가 있더라도 혼자 풀기란 쉽지 않다. 50년생 난관을 극복하고 결승점이 눈앞에 드러난다. 38년생 떠돌고 싶은 사람은 정신적으로 힘들 수 있다.

99년생 모자라더라도 그대로 밀고 나가라. 87년생 주변인의 도움으로 일이 순조롭다. 75년생 적극적인 사고방식으로 발전된 자아를 만들어라. 63년생 지금 매진하는 일이 헛수고라는 생각은 금물이다. 51년생 다른 의견에 귀 기울이지 말고 냉철하게 처신해라. 39년생 우중충한 곳에 심신을 기대면 일이 막힐 수 있다.

00년생 도움 주는 이 있으니 만사 평화롭다. 88년생 물건을 싸게 구입할 기회다. 76년생 보이지 않는 것을 잡으려고 애쓰지 마라. 64년생 부부간에 감정대립이 발생할 수 있다. 52년생 답답할 때는 일에서 분위기를 전환해 보라. 40년생 마음에 들지 않는다고 내치는 행동은 하지 마라. 28년생 소일이 나타나니 즐겁다.

01년생 이곳저곳 살펴봐야 얻을게 없는 운. 89년생 신용을 다져놓는 것이 좋다. 77년생 맞서지 말고 뒤로 물러나는 것이 이롭다. 65년생 스치는 사람들과의 인연을 소중하게 생각해라. 53년생 힘든 사람이 있다면 손잡아 주어라. 41년생 냄비처럼 끊다가 식어버리는 것은 멀리해라. 29년생 문서상의 하자가 발생할 수 있다.

02년생 첫 술부터 배부를 수는 없다. 90년생 계산에 밝은 언동은 손해를 본다. 78년생 단점을 보완해줄 수 있는 동지를 만나니 힘이 솟는다. 66년생 완벽한 면을 보여주기보다 허점도 노출시켜라. 54년생 변화를 도모하고 싶다면 동남방으로 행해라. 42년생 심신이 피로하면 만사 제치고 쉬어라. 30년생 정당한 방법이 아니면 취해서는 안된다.

03년생 아직은 때가 아니니 펼쳐놓을 때가 아니다. 91년생 거래는 손해의 가능성을 살펴라. 79년생 선물에 고민하지 말고 원하는 것을 파악하라. 67년생 차분하게 실리를 추구하는 것이 이롭다. 55년생 상황을 돌파하기 위해 순발력이 필요하다. 43년생 장사를 잘하려면 소비자를 분석해야 한다. 31년생 손에 꼭 쥐기 위해 노력을 쏟아야 한다.

04년생 기력이 있을 때 적덕을 쌓아 놓을 것. 92년생 정보가 빨라야 성공한다. 80년생 열정이 앞선다고 결과가 나타나는 것은 아니다. 68년생 비몽사몽 하다가 문서를 분실하기 쉽다. 56년생 내리막에서는 빠른 속도를 감당할 수 없다. 44년생 사소한 말로 인해 억울한 일이 생길 수 있다. 32년생 진행상황이 불리하면 뒤로 물러나라.

05년생 이사, 개업 등 변동 운 있으며 좋다. 93년생 수완을 발휘하면 거래가 성취된다. 81년생 이미지 실추되지 않도록 일관된 모습을 보여라. 69년생 능력이상의 것을 얻고 싶다면 내실을 다져라. 57년생 다른 사람의 결점과 덧붙여 말하지 마라. 45년생 아부성의 발언일 줄 알면서도 귀가 쏠깃하다. 33년생 평범하게 보이는 것이 매우 소중하다.

06년생 애정 운 실타래 풀리 듯 풀려나간다. 94년생 젊은이다운 패기를 보여주어라. 82년생 이성 관계는 맺고 끊는 게 분명해야 한다. 70년생 타인에게 희생을 강요하다는 것은 부적절하다. 58년생 당당하게 인정하는 모습이 원하는 바람이다. 46년생 경쟁자와 맞서지 말고 우회하라. 34년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다.

95년생 힘은 들지만 결국 해결된다. 83년생 공부는 스스로 해나가는 것이다. 71년생 무심코 던진 말 때문에 구설에 오르내린다. 59년생 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직일 때이다. 47년생 이제 반환점을 지났으니 서서히 일어선다. 35년생 성취하려면 진솔한 대인관계가 필요하다.

