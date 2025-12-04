부산, 외국인 관광객 500만명 시대 연다

부산시는 올해 10월 말 기준 부산을 찾은 외국인 관광객 수가 총 301만9164명으로, 역대 최초로 300만명을 돌파했다고 4일 밝혔다.

이는 2014년 공식 집계 이후 처음으로, 전년 동기 부산을 찾은 외국인 관광객 수(245만1057명) 대비 약 23% 증가한 수치다. 국가(지역)별로는 대만이 56만4496명으로 가장 많았고, 이어 중국(48만3069명), 일본(43만617명), 미국(20만9468명), 필리핀(14만6051명) 순으로 나타났다. 전년 동기(2024년 10월 누계)보다 8개 국가(지역)에서 20% 이상 방문객이 증가했다. 기존 주요 방문국 뿐만 아니라 신규 시장에서도 부산을 찾는 수요가 늘고 있는 것으로 풀이된다.

시는 미식(美食)·크루즈 관광을 비롯한 지역의 고유한 이야기를 담은 융·복합 메가 이벤트의 성공적인 개최와 체험 중심의 체류형 관광 콘텐츠 확대와 같은 다양한 관광 전략이 부산만의 정체성과 매력을 강화하며 외국인 관광객 증가를 견인한 것으로 분석한다.

영화·공연·음악·미식 등 부산 전역의 문화자원을 한데 모은 ‘페스티벌 시월’을 중심으로, 도심 해상 교량 자전거 투어 축제 세븐브릿지 투어와 글로벌 음악 애호가들의 성지로 자리매김한 부산국제록페스티벌, 아시아 최대 영화축제로 30주년을 맞이한 부산국제영화제 등 메가 이벤트가 관광객을 유인했다는 것이다.

특히 부산지역 7개 해수욕장과 수영강을 활용한 사계절 해양레저관광 프로그램을 확대하고, 디지털 유목민 증가세에 발맞춘 부산형 워케이션(휴가지 원격근무) 운영과 나이트 뮤직 캠크닉, 나이트 마켓 등 야간관광 콘텐츠 고도화 등 부산만이 할 수 있는 체류형 관광 프로그램을 통해 매력을 선보인 것이 주효했다.

이와 함께 올해 10월까지 부산을 찾은 외국인 관광객의 지출액도 8592억 원으로, 전년 동기 대비 31.5% 동반 증가하면서 전국 최고 증가율을 기록했다.

시는 2028년까지 외국인 관광객 500만명 유치, 외국인 관광객 지출액 연간 1조5000억원 달성이라는 새로운 목표를 제시했다. 이를 위해 ‘2028 외국인 관광객 500만 시대, 글로벌 관광도시 부산 도약’을 비전으로, 5대 전략·15대 중점 과제를 추진한다.

먼저 ‘글로벌 관광도시 브랜딩’을 첫 번째 과제로 추진한다. K-컬처 기반 메가 이벤트를 글로벌 브랜드로 만들어 부산의 매력을 세계에 알린다는 전략이다. 두 번째는 접근성과 편의성 개선을 통한 ‘관광 경쟁력 강화’다. 공항·항만 등 세계적 수준의 교통 접근성을 확보하고, 인공지능(AI) 기반 서비스를 강화해 관광 패러다임 혁신을 추진한다.

세 번째는 ‘관광 영역 확장’이다. 인접 시도와 함께 수도권에 대응하는 초광역 관광권을 조성해 지역 한계를 뛰어넘는다. 네 번째는 부산에서만 할 수 있는 ‘다채로운 체험’ 확대다. 미식·야간관광과 같은 인기 테마 체험 콘텐츠와 글로벌 해양관광 콘텐츠, 독창적인 문화·관광 인프라를 조성해 부산 관광의 매력을 극대화한다.

마지막으로 ‘고부가가치 목적 관광 육성’이다. 마이스(MICE)와 의료·치유(웰니스), 부산형 워케이션 등 고부가가치 산업을 고도화해 부산 관광의 새로운 동력을 확보한다. 시는 또 500만 외국인 관광객 시대를 열기 위해 기존과 차별화된 접근이 필요하다고 판단하고, 관광 인프라·영역·콘텐츠 확장을 골자로 한 3대 핵심 실행 방안도 마련해 추진한다.

박형준 시장은 “부산이 마침내 외국인 관광객 300만 시대의 문을 활짝 열어 세계인이 찾아오는 매력적인 도시라는 것을 증명했다”면서 “결국 ‘재미있는 도시가 승리한다’는 확신으로, 부산 전반의 문화·관광 콘텐츠 수준을 끌어올리고, 글로벌 관광 인프라를 구축해 2028년 500만 외국인 관광객 시대를 반드시 열겠다”고 강조했다.

