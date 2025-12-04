선우용여 “딸이 돈 엄청나게 벌어…父 재판에 다 썼는데 원망 안해”

배우 선우용여가 가족이 겪었던 경제적 위기와 그 과정에서 있었던 이야기를 털어놓았다.
3일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘81세 선우용여 40년 젊어진 전문가들의 미친 스타일링 비법’이라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 패션 화보 촬영 준비 과정을 소개하던 선우용여는 최근 발간한 책 ‘몰라 몰라, 그냥 살아’에 대해 언급하면서, 과거에 남편이 보증을 잘못 서 200억원에 달하는 땅을 잃게 됐다고 밝혔다.
그는 “아들이 우리 땅 뺏긴 이야기는 왜 책에 안 썼냐고 묻더라. 아버지가 15년 동안 재판하다가 돌아가셨는데, 그걸 다시 회상하면 슬프니까 안 썼다”고 털어놨다.
선우용여는 남편의 건강 악화도 당시 스트레스가 큰 원인이었다고 말했다. 그는 남편이 평소 운동을 즐기고 담배와 술도 멀리한 성실한 사람이었다고 강조하며 “오로지 운동만 하던 분인데, 스트레스가 많으니까 술을 마시더라. 그러다 당뇨가 먼저 왔다”고 밝혔다.
이 과정에서 딸(가수 최연제)의 희생에 대해서도 이야기했다. 선우용여는 “우리 딸이 8년 동안 하루에 행사를 7~8개씩 하면서 돈을 어마어마하게 벌었다. 강남에 빌딩 두 개 사고도 남을 만큼이었다. 그 돈을 전부 아버지 재판에 썼다”고 말했다.
그러면서 “딸은 그걸 한 번도 원망한 적이 없다. 아버지가 쓴 거니까 괜찮다고만 한다”면서 “그 아이는 옷이란 걸 제대로 사 입어본 적이 없다. 메이커 하나도 안 입고 중고만 입었다”고 안타까움을 드러냈다.
