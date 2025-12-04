창원 모텔 흉기 난동 피의자 범행 전 흉기 구입… 경찰, 계획 범행 무게

경남 창원의 한 모텔에서 벌어진 흉기 난동으로 3명이 숨지고 1명이 다친 사건과 관련해 경찰이 계획범행에 무게를 두고 수사하고 있다.

4일 경남경찰청에 따르면 이 사건 피의자 20대 A씨는 지난 3일 오후 2시43분쯤 창원시 마산회원구 한 모텔의 인근 마트에서 흉기를 구입했다. 이후 A씨는 곧바로 범행 장소인 모텔로 갔다.

지난 3일 경남 창원시 마산회원구 합성동 한 모텔 앞에서 경찰이 현장을 통제하고 있다. 연합뉴스

사건 당일 10대 4명인 B‧C양, D‧E군은 같이 있던 중 A씨 연락을 받은 B양이 C양과 같이 A씨가 있는 모텔로 갔다.

B‧C양은 오후 4시24분쯤 모텔 입구에서 A씨를 만나 함께 객실로 올라갔다.

사건 당시 B양은 112에 전화해 별다른 신고 내용을 말하지 않았지만 범행 상황이 수화기 너머로 들리게끔 한 것으로 파악됐다.

고함과 함께 “하지 마”라는 소리를 듣고 긴급상황으로 판단한 경찰은 창원소방본부에 공동 대응을 요청했다.

소방당국이 현장에 도착했을 때에는 모텔 건물 앞에 A씨가 추락한 상태였으며, 모텔 객실 화장실 안에서 B양과 D‧E군이 흉기에 찔린 상태로 발견됐다.

이들 4명 모두 병원으로 옮겨졌으나 A씨와 B양, D군이 숨지고 E군은 중상을 입고 치료 중이다.

경찰 조사 결과 A씨와 B‧C양은 2주 전 사회관계망서비스(SNS) 오픈채팅방을 통해 알게 된 후 1차례 만났던 것으로 확인됐다.

지난 3일 경남 창원시 마산회원구 합성동 한 모텔 앞에서 경찰이 현장을 살피고 있다. 연합뉴스

범행 당일 A씨는 B양이 C양과 함께 오자 C양에게 잠시 밖으로 나가달라고 해 C양은 문 밖으로 나왔던 것으로 조사됐다.

이후 객실에서 ‘쿵’하는 소리가 들리자 불안을 느낀 C양이 D‧E군에게 연락해 도움을 요청한 것으로 나타났다.

경찰은 D‧E군이 모텔에 도착하자 A씨가 있던 객실에 같이 들어갔고, 말다툼이 벌어지면서 격분한 A씨가 C양에게 흉기를 겨눈 뒤 B양과 D‧E군에게 흉기를 휘두른 것으로 보고 있다.

C양은 경찰 조사에서 “A씨가 B양에게 호감이 있었는데 B양이 이를 거부하자 범행한 것 같다”고 진술한 것으로 파악됐다.

A씨는 현장에 출동한 경찰이 객실 문을 열려고 하자 창밖으로 몸을 던진 것으로 조사됐다.

경찰은 C양 진술과 휴대전화 포렌식 등을 통해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

다만 경찰은 범죄 피의자가 사망함에 따라 사건을 ‘공소권 없음’으로 종결할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지