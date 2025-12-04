“이제 59㎡도 5억” 현실화… 내 집 마련 시계 더 멀어졌다

서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 뉴스1

지난달 전국 민간아파트의 전용면적 ㎡당 평균 분양가격이 처음으로 800만원대를 넘어섰다.

분양평가 전문업체 리얼하우스는 4일 “11월 민간아파트의 ㎡당 평균 분양가가 827만원으로 집계됐다”고 밝혔다. 이는 통계 작성 이후 최고치다.

전월 대비 상승률은 3.61%이며, 지난해 같은 달과 비교하면 6.85% 올랐다.

전용 59㎡의 전국 평균 분양가는 5억843만원으로 최고치를 새로 썼다. 경기(6억9614만원), 경남(3억3909만원), 세종(4억5686만원) 등이 기존 최고가를 넘어섰고 서울도 13억6297만원으로 높은 수준을 유지했다. 지난해 초 서울의 84㎡ 평균 분양가가 12억∼13억원 수준이었던 점을 고려하면, 소형 평형이 1년 만에 중형 가격대까지 오른 셈이다.

‘국민평형’으로 불리는 전용 84㎡의 전국 평균 분양가도 전월 대비 3.44% 상승한 6억9595만원으로 최고치를 기록했다. 서울(17억7724만원)을 포함한 수도권은 평균 11억0462만원으로 처음 11억원을 넘겼다. 대전(23.08%), 제주(12.91%), 충남(7.83%), 대구(6.59%) 등은 전월 대비 상승폭이 전국 평균을 웃돌았다.

11월 분양 단지 가운데 ㎡당 분양가 1000만원을 넘긴 곳은 6곳으로 조사됐다.

수도권에서는 경기 광명시 ‘힐스테이트 광명 11’(1908만원), 안양시 ‘안양자이 헤리티온’(1475만원), 성남시 ‘복정역 에피트’(1461만원), 의왕시 ‘의왕시청역 SK 뷰 아이파크’(1254만원)가 포함됐다. 비수도권에서는 경남 ‘창원 센트럴 아이파크’(1150만원), 제주 ‘이안 연동스퀘어’(1025만원)가 1000만원을 넘어섰다.

11월 민간아파트 공급은 전국 1만4286가구로 전월 대비 3213가구 줄었으나, 6개월 연속 1만가구 이상을 유지했다. 이 가운데 경기 지역 공급은 7350가구로 전국의 절반가량이 집중됐다.

김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “서울 전역이 규제지역으로 묶이면서 11월 분양이 상대적으로 규제가 덜한 경기도에 집중됐다”며 “공사비와 택지비 상승이 이어지는 상황에서 규제지역 분양의 희소성은 더 커질 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지