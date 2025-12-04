홍천 청소년들, 신영재 군수에 스스로 발굴한 정책 제안

신영재 홍천군수와 청소년이 직접 지역 정책을 제안하고 소통하는 ‘청소년 정책 제안 발표회’가 오는 6일 청소년문화의집에서 열린다.

이번 발표회는 청소년의 정책 참여 기회를 확대하고 청소년 의견을 군정에 적극 반영하기 위해 마련된 자리다. 청소년들이 스스로 발굴한 정책을 발표하는 방식으로 진행된다.

신영재 홍천군수가 지난 2024년 열린 ‘청소년 정책 제안 발표회’에서 청소년들과 이야기를 나누고 있다. 홍천군 제공

행사는 홍천군 청소년 참여기구가 주관한다. 신영재 홍천군수와 홍천군의회 의장, 교육체육과장, 참여기구 위원, 지역 청소년 등 40명이 참석할 예정이다.

안전교육과 개회식을 시작으로 공공 청소년수련시설 활동 유공 청소년 시상, 정책 제안 발표, 군수와의 대화 순으로 이어질 예정이다.

발표될 정책은 지역 유해환경 개선, 청소년 안전거리 조성, 청소년 자격시험 응시료 지원, 보행 신호등 적색 잔여 시간 표시기 설치, 청소년문화의집 활성화를 위한 프로그램과 여가 물품 확충 등 5가지이다. 제안서는 청소년들이 직접 신 군수에게 전달할 계획이다.

신 군수는 “청소년들이 제안한 정책을 적극 검토해 군정에 반영하겠다”라며 “청소년의 의견이 실제 정책 변화로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

