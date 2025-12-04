서울·수도권 생활이동 데이터 보니… 청·장년 ‘지하철’ 중년층 ‘차량’ 선호

서울시가 빅데이터 기반으로 수도권 시민의 이동 행태를 정밀 분석한 결과, 청·장년층은 지하철, 중년층은 차량 이용을 선호하는 것으로 나타났다. 수도권에서 서울로 이동할 때는 60%가 대중교통을 이용했다.

사진=연합뉴스

서울시는 KT가 공동 구축한 ‘수도권 생활이동 데이터’를 분석한 결과 이같이 나타났다고 3일 밝혔다. 이는 서울·경기·인천 전역을 4만1023개의 정사각형(250×250m) 격자 단위로 분할해 20분 단위로 이동량을 집계한 국내 첫 통합체계적 이동 경향 분석이다. 시 관계자는 “그간 교통카드 데이터로는 파악하기 어려웠던 도보·차량·환승 전후 이동까지 구체적으로 파악할 수 있게 했다”고 설명했다.



분석 결과, 시민들은 연령대에 따라 교통수단 선호도 차이가 뚜렷하게 나타났다. 청·장년층(20∼39세, 60세 이상)은 지하철 이용이 48%·44%로 가장 높았다. 역세권 중심 생활권을 가지고, 장년층은 요금 부담 등이 낮아지기 때문이라는 설명이다. 가족단위 이동이 많은 중년층은 차량 이용 비중이 45%로 가장 컸다. 이동 거리에 따라 단거리(1∼4㎞)는 버스, 중거리(5∼19㎞)는 지하철, 장거리(20∼35㎞)는 차량 이용이 가장 많았다. 수도권에서 서울로 이동하는 경우에는 대중교통 이용 비중이 60%로 가장 높았다. 대중교통 접근성이 좋고, 출근·통학 수요가 자연스럽게 지하철 중심으로 형성됐기 때문으로 분석된다. 반면 경기·인천 지역으로 도착해 이동하는 경우는 차량 이용 비중이 68∼73%였다.



시는 KT와 구축한 시스템을 생활권 기반의 입체적 교통정책과 생활 사회간접자본(SOC) 공급 정책 설계 시 기초자료로 활용할 방침이다. 데이터는 민간에 전면 개방해 시민 누구나 연구·기술개발·서비스 기획에 활용할 수 있도록 할 계획이다.



강옥현 시 디지털도시국장은 “(데이터를 통해) 교통·주거·도시계획 전반을 정밀하게 설계할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “시민 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 데이터를 지속적으로 발굴·개방하겠다”고 말했다.

