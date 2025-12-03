김진태 도정, 사상 첫 강원도 국비 10조원 시대 열었다

강원도가 사상 첫 국비 10조 시대를 열었다.

김진태 강원도지사는 3일 도청 브리핑룸에서 "2026년도 국비 10조2600억원을 확보했다"며 국비 10조 시대 개막을 공식 발표했다.

김진태 강원도지사와 김시성 강원도의회 의장 등이 3일 도청 브리핑룸에서 내년도 국비 확보 상황을 설명하고 있다. 강원도 제공

이번 확정액은 정부안 10조2003억원에서 단 한 건의 감액 없이 국회 심의 과정에서 597억원(0.6%)이 추가 증액됐다. 신규 36개 사업 398억원, 증액 11개 사업 199억원이 반영됐다.

특히 국회 증액 과정에서 신규 반영된 사업 규모는 역대급 규모로 평가된다.

대표적으로 △6.25전쟁 3대 전투 중 하나인 춘천대첩을 기념하기 위한 강원 호국광장 조성 1억원(총사업비 120억원) △의료 데이터 기반 암 치료 특화 인프라 구축을 위한 강원 의료 AX 산업 실증 허브 조성 20억원(총사업비 350억원) △국내 유일 ESS 국제시험 인증 중심지 도약을 위한 3단계 사업 대용량 ESS 복합 시험∙인증 플랫폼 구축 10억원(총사업비 245억원, 기존 1∙2단계는 추진 중) 등 도에서 역점적으로 추진해 온 지역 현안과 미래산업 기반 마련 사업들이 대거 반영됐다.

3대 분야별 확보 규모를 살펴보면 미래산업 분야 1조1968억 원으로 지난해 1조944억 원보다 1024억원이 증가했다. 반도체 237억원, 바이오 392억원, 미래차 136억원, 인공지능(AI) 216억원 등 도 7대 미래산업과, 미래산업의 핵심 기반인 AI 관련 사업이 대거 포함됐다.

사회간접자본(SOC) 분야는 2조3628억원으로 동서고속철도 1696억원(전년 대비 89억원 증가), 제2경춘국도 810억원(전년 대비 574억원 증가), 영월~삼척고속도로 50억원, 용문~홍천 광역 철도 5억원, 강릉~삼척 고속화철도 10억원, 소양 8교 건설 1억원 등이 반영됐다.

복지 분야는 2조8315억원으로 올해 2조6138억원보다 2177억원(8.3%) 증가했다.

김시성 강원도의회 의장은 “강원특별자치도 출범 이후 미래산업 글로벌도시로 도약하기 위해 많은 노력을 기울여 왔다"며 "이번 국비 확보 과정에서 미래산업 관련 신규사업이 10개 이상 편성되는 등 정부안에 포함되지 않았던 사업들이 국회 심의 과정에서 대거 반영됐다”고 설명했다.

이어 “도의회도 미래산업도시 도약과 도민 삶의 질 향상을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.

김진태 강원지사는 “9월 1일 정부 예산안에 반영된 10조2003억원을 감액 없이 지켜냈고 여기에 597억원이 추가 증액됐다”며 “정부안이 단 한 건의 감액도 없이 그대로 통과된 것은 매우 이례적인 일”이라고 강조했다.

이어 “특히 국회 증액 사업 가운데 신규 36개 사업은 매우 큰 규모로 총사업비 기준으로도 수천억 원에 달할 것”이라고 설명했다.

그러면서 “많은 국비를 확보한 만큼 도민이 체감하실 수 있도록 예산을 조기 집행하겠다”며 “국비확보에 함께 힘을 모아 주신 지역 국회의원들께 감사드린다”고 인사를 전했다.

