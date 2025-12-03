정부, ‘고층 건축물’ 화재 예방 위한 특별 점검 실시

156명이 숨지고 79명이 다친 홍콩 아파트 화재와 관련해 정부가 국민 불안 해소와 화재 예방을 위해 고층 건축물을 대상으로 특별 점검을 벌인다.

정부는 3일 소방청, 행정안전부 등 관계 부처 합동으로 이 같은 내용이 골자인 긴급 화재 안전 대책을 추진한다고 밝혔다.

국내에 30층 이상인 고층 건축물은 6503개동으로, 50층 또는 높이 200m 이상인 ‘초고층’은 140개동, 나머지 6363개동은 30∼49층 또는 120m 이상∼200m 미만인 ‘준초고층’이다. 고층 건축물은 불연성 외장재 사용, 스프링클러와 피난 안전 구역 설치 등이 의무화돼 있으나, 관련 법령 개정 전 건축돼 가연성 외장재가 쓰인 건축물이 일부 있다. 가연성 외장재를 사용한 초고층 건축물은 18개동, 준초고층 건축물은 83개동으로 파악된다.

이에 따라 소방청은 이들 101개동을 포함한 초고층·준초고층 건축물 223개동에 대한 긴급 점검을 12일까지 우선 실시한다. 15일부터 내년 6월30일까지는 나머지 고층 건축물 6280개동도 전부 점검한다. 지방자치단체, 건축 분야 전문가들과 함께 피난·방화 시설의 유지·관리 상태, 소방시설 폐쇄·차단 행위 여부 등을 중점적으로 확인한다.

