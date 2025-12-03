[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 4일 (목요일) 사업운 터지는 띠는?

96년생: 남용하는 행위는 삼가고 적당하게 끝내라. 84년생: 오랜 친구와 만나니 기쁘다. 72년생: 한번 정한 계획은 변화하지 말자. 60년생: 마음을 넓게 먹고 매사에 임하라. 48년생: 현재 하는 일에 전념하자. 36년생: 자리를 옮기는 것이 좋치않다. 96년생: 남용하는 행위는 삼가고 적당하게 끝내라. 84년생: 오랜 친구와 만나니 기쁘다. 72년생: 한번 정한 계획은 변화하지 말자. 60년생: 마음을 넓게 먹고 매사에 임하라. 48년생: 현재 하는 일에 전념하자. 36년생: 자리를 옮기는 것이 좋치않다.

97년생: 편안하고 싶지만 현실은 절대 그렇지 않다. 85년생: 공을 세우고 후한 대접을 받는다. 73년생: 건축업 부동산 모텔업은 광고에 성과가 있다. 61년생: 약속을 지키는자가 성공한다. 49년생: 어려움도 쉽게 극복해나갈 수 있다. 37년생: 관망하는 자세로 임하라.

98년생: 과욕자는 고통이 찾아올 수 있다. 86년생: 스트레스 해소에 신경써라. 74년생: 경거망동하는 일은 삼가라. 62년생: 공과사를 제대로 구분해야 한다. 52년생: 경쟁하지 말고 허허실실 작전으로 가자. 38년생: 부상이나 건강에 조심할 때이다.

99년생: 일에 매진하면 만인이 우러러보는 시점이다. 87년생: 갈등은 즉시 풀어야 편하다. 75년생: 직접 부딪히는 것을 피하라. 63년생: 다가올 일을 대비해야 한다. 51년생: 노력과 열정에 만족할 줄 알자. 39년생: 상대방의 입장을 무시해서는 곤란하다.

00년생 도움을 주고도 구설 따를 운. 88년생: 가족과의 대화가 필요하다. 76년생: 성심껏 일하면 인정받는 운이다. 64년생: 건강식품 주류업 의약업은 광고에 성과가 있다. 52년생: 맹목적으로 전진하지 말자. 40년생: 내리막이 끝나고 오르막이다. 28년생: 선택할 여유도 없이 외길로 가야 한다.

01년생 과감하게 대시하는 것이 필요함. 89년생: 마음가짐을 바르게 하라. 77년생: 상대방에게 부담되는 선물은 금물. 65년생: 충동적인 구매로 인한 지출을 자제하자. 53년생: 괜찮은 일거리를 붙잡을 수 있다. 41년생: 남의 말에 귀를 기울이 때이다. 29년생: 걱정거리가 사라지는구나.

02년생 따져든다고 해결되지 않는다. 포용력 필요. 90년생: 유혹에 빠지지 않게 주의하라. 78년생: 생각지 않은 곳에서 인연을 만난다. 66년생: 과음을 삼가는 것이 좋겠다. 54년생: 여성은 잦은 외출을 삼가하자. 42년생: 문상 갈 일이 있다. 30년생: 발걸음이 어느 때보다 가벼워진다.

03년생 믿을 사람 없으니 따라 가지 마라. 91년생: 변화에 대한 적응은 어려우니 참아라. 79년생: 충분히 생각한 후에 발설하자. 67년생: 현재의 운이 알차고 견실하다. 55년생: 몸에 이상이 생길 수 있다. 43년생: 평상시 건강에 주의할 운이다. 31년생: 나서지 말고 사람들 뒤에 있는게 좋다.

04년생 자리보전이 우선이다. 행선지 알릴 것. 92년생: 모든 일이 순탄하고 평안하다. 80년생: 이성으로 몸과 마음이 괴롭다. 68년생: 애만 쓰고 수고한 보람은 적다. 56년생: 현제 일은 직접 처리하는 것이 좋다. 44년생: 선행한 후 결과를 바라지 말자. 32년생: 가슴에 두지 말고 재빨리 해결하라.

05년생 자만심은 백해무익이다. 93년생: 이웃에게 도움을 받는다. 81년생: 상대방이 인정하지 않아 갑갑하다. 69년생: 남들에게 오해받을 수 말은 금물. 57년생: 준비가 부족 감당하기 힘들다. 45년생: 동서방위에는먼 여행하지 말것. 33년생: 소리 없이 행하는 것이 좋은 결과가 온다.

06년생 현실적이 되어야 발전이 있다. 94년생: 맡은 일은 최선을 다하라. 82년생: 정직하게 답변하는 것이 현명하다. 70년생: 건축업 부동산 모텔업은 광고에 성과가 있다. 58년생: 만용을 부리는 일은 금해야 한다. 46년생: 맹목적으로 전진하는 건 좋지 않다. 34년생: 사리사욕 버리고 인정 베풀어라.

95년생: 진실을 알려면 시간이 걸린다. 83년생: 말이 많으면 실수도 많다. 71년생: 현재보다 훨씬 발전적인 수 있다. 59년생: 당면한 문제부터 해결함이 좋다. 47년생: 투박한 것이라도 다듬어 보자. 35년생: 내정간섭을 하지말자.

백운철학원

