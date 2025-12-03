온몸에 피멍 들 때까지 맞아 사망한 16개월 아기…친모·계부는 서로 죄책 전가

뉴시스

태어난 지 불과 16개월밖에 안 된 아기를 학대해 사망에 이르게 한 20대 친모와 30대 계부가 검찰에 송치됐다.

경기북부경찰청은 아동학대 살해 혐의로 친모 A 씨(20대)와 계부 B 씨(30대)를 검찰에 송치했다고 3일 밝혔다.

사실혼 관계인 이 부부는 지난달 23일 오후 6시 42분쯤 경기도 포천시 선단동 한 빌라에서 16개월 된 딸 C 양을 학대해 숨지게 한 혐의다.

당시 A 씨는 119에 “딸이 밥을 먹다 숨을 안 쉰다”고 신고했다. 이후 C 양은 병원으로 옮겨졌으나 다음 날 오전 1시쯤 사망 판정을 받았다.

의정부성모병원 측은 C 양의 온몸에 피멍이 발견돼 학대 의심, 헤모글로빈 수치가 비정상적으로 낮아 영양결핍도 의심된다고 여겨 경찰에 신고했다.

사망 당시 C 양의 체중은 8.5㎏으로 또래보다 2㎏ 정도 미달했다.

병원 신고로 수사에 나선 경찰은 정확한 사인을 분석하기 위해 국립과학연구원에 부검을 의뢰했다.

그 결과 ‘외상성 쇼크로 인한 사망으로 추정된다’는 내용의 1차 구두 소견을 토대로 학대 정황이 있다고 보고 이틀 뒤인 25일 이 부부를 체포했다.

그러면서 자택 압수수색을 통해 범행에 사용된 효자손(등긁개), PC, 휴대전화 등을 압수했으며 국과수에 포렌식을 보냈다.

이 부부는 지난 9월 초부터 최근 3개월 동안 C 양를 여러 차례 폭행해 뇌경막 골절, 갈비뼈 골절, 온몸 피하출혈 등을 입혀 외상성 쇼크로 숨지게 했다.

숨진 아기 온몸에 피멍이 들 정도로 심각한 학대를 당한 것으로 파악됐는데, 아이를 돌본 어린이집은 학대 흔적을 보고서도 ‘물증이 없다’, ‘친모한테 확인하니 넘어졌다고 한다’며 방관했다.

어린이집은 아동학대 의심 정황을 발견하면 경찰에 신고 의무가 있다. 경찰은 해당 어린이집에 대해 행정처분 해달라고 포천시에 통보했다.

이들은 서로 번갈아 가며 지난 9월부터 3개월 동안 나무 작대기로 만들어진 '효자손(등긁개)'로 16개월 된 딸을 때리거나 손으로 머리를 비롯해 온몸을 폭행한 것으로 조사됐다.

경찰조사 초기에 이들은 “반려견과 놀다가 생긴 상처”라며 강아지에게 죄책을 떠넘기기도 했다. 하지만 반려견은 1.5㎏ 소형견(말티푸)으로 강아지가 낸 상처는 아닌 것으로 파악됐다.

이들은 뚜렷한 범행 정황과 물증이 나왔음에도 본인의 혐의는 부인하면서 배우자에게 혐의를 떠넘겼다.

이들은 상대방의 혐의에 대해서는 범행 시기까지 구체적으로 진술하는 것으로 전해졌다.

범행에 사용된 도구는 '효자손'과 손이며, 밀쳐서 넘어지게도 했다는 식의 진술을 하고 있다. 두 사람 모두 '효자손'을 사용해 폭행한 것으로 파악됐다.

한편 장기간 범행이 자행되는 동안 친부 등 주변의 신고가 없었던 점이 피해 아동 사망에 일조했다.

친부의 경우 이혼 후 딱 한 번 딸을 만났던 것으로 알려졌다.

또 범행이 주로 집 안에서 벌어져 이웃이 인지하기는 어려웠던 것으로 파악됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지