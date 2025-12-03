청년들이 서울로 몰리는 이유… 연봉 격차가 답했다

서울의 한 채용박람회에서 구직자들이 면접을 보고 있다. 이제원 선임기자

대구에서 첫 직장을 다녔던 20대 후반 직장인 A씨는 지난해 서울로 일터를 옮긴 뒤 연봉이 500만원 넘게 올랐다. 이전 직장에서는 경력·업무 강도에 비해 임금 상승이 더뎠지만, 수도권으로 이동하면서 선택할 수 있는 기업 폭이 넓어졌기 때문이다. A씨는 “일자리 선택지가 많아지니 연봉 협상에서 주도권이 생겼다”며 “같은 경력인데 처우가 이렇게 다를 줄 몰랐다”고 말했다.

국가데이터처(옛 통계청)는 3일 발표한 ‘청년층 지역 이동이 소득 변화에 미치는 영향’ 분석에서, 이 같은 현상이 통계적으로도 확인됐다고 밝혔다. 이번 분석은 2022~2023년 사이 소득이 있는 15~39세 청년층을 대상으로 했다.

자료에 따르면 2023년 비수도권에서 수도권으로 이동한 청년의 평균소득은 2996만원으로, 전년 대비 22.8% 증가했다. 비수도권에 머문 청년의 소득 증가율(12.1%)의 거의 두 배다. 반대로 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년의 소득 증가율은 7.6%에 그쳤다.

특히 여성의 변화 폭이 컸다. 수도권으로 이동한 여성 청년의 소득 증가율은 25.5%로, 남성(21.3%)보다 높았다. 데이터처는 “지역 산업 구조가 제조업 중심이다 보니 비수도권에서는 양질의 여성 일자리가 상대적으로 부족한 영향”이라고 설명했다.

소득 계층 이동성에서도 차이가 나타났다. 수도권으로 이동한 청년의 34.1%가 소득 분위가 상향됐고, 반대로 비수도권으로 이동하거나 양 지역 모두에서 이동하지 않은 경우 상향 비율은 22~24%대에 머물렀다.

데이터처는 “수도권 이동은 계층 상향 비중이 높고, 비수도권 이동은 하향 비중이 높다”고 정리했다.

권역별로 보면 대구·경북(대경권)과 부산·울산·경남(동남권)에서 수도권으로 이동한 청년의 소득 증가율이 특히 컸다.

여성 기준으로는 ▲대경권 37.4% ▲서남권(광주·전남) 28.0% ▲동남권 25.1% 순이었다.

대경권 여성은 수도권 이동 시 소득 증가율이 비수도권 이동(16.4%)의 두 배 이상으로 나타났다.

데이터처는 이번 분석에 대해 “청년의 수도권 집중은 결국 지역 간 임금·산업 격차에서 비롯된 결과”라며, 지역 내 양질의 청년 일자리 확충과 거점도시 육성이 필요한 시점이라고 평가했다.

이어 “5극 권역 내에서 인구가 자연스럽게 순환될 수 있도록 산업 기반을 강화해야 수도권 집중 문제도 완화될 것”이라고 제언했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지