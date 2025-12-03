'블러핑'이 '○○○ ○○'이 된다고? 외래어 다듬은 말 10개 공개

문화체육관광부와 국립국어원는 ‘블러핑(Bluffing)’, ‘코어 근육’ 등 일상에서 자주쓰는 외래 용어 10가지를 선정해 우리말로 다듬었다고 2일 밝혔다.

쉬운 우리말로 바꾸어 사용해야 할 외국어. 문화체육관광부 제공

이번에 선정된 다듬은 말의 후보안은 언론계, 학계 등이 참여한 ‘새말모임’에서 마련한 뒤, 전국 15세 이상 국민 3000명을 대상으로 한 국민 수용도 조사 결과를 바탕으로 지난달 국어심의회에서 최종 심의했다.

조사 결과 국민들은 ‘스내킹’(76.0%)과 ‘캐즘’(75.5%)을 우리말로 바꿔써야 할 외래 용어로 가장 많이 꼽았다. 정식을 대신해 간단히 먹는 식사를 뜻하는 스내킹을 ‘간편 식사’로, 초기 시장과 주류 시장 사이에서 수요가 끊기는 현상을 일컫는 캐즘은 ‘일시 수요 정체’로 다듬었다.

최근 건강·운동 분야에서 자주 쓰이는 용어도 쉬운 말로 바꾸었다. 몸의 중심을 지지하는 ‘코어 근육’은 ‘중심 근육’으로, 1분 동안 발이 땅에 닿는 횟수를 의미하는 ‘케이던스’는 ‘걸음 수’로 쉽게 바꾸었다.

이 밖에도 게임 등을 할 때 자주 사용하는 블러핑은 ‘전략적 허세’로, ‘북 토크’는 ‘책 만남’, ‘그린 리모델링’은 ‘친환경 새 단장’으로 다듬는 등 외래용어를 일상생활에서 이해하기 쉬운 표현으로 정비했다.

이번 심의회에서는 중앙부처의 전문용어 표준화(안)도 함께 논의해 어려운 전문용어를 쉬운 우리말로 다듬었다. ‘카포크’는 ‘구명조끼’, ‘구명벌’은 ‘구명뗏목’, ‘소훼’는 ‘불타 없어짐’, ‘소개’는 ‘대피 조치’, ‘박명(薄明)’은 ‘일출/일몰(00분 전 또는 후)’ 또는 우리말인 ‘어스름’으로 표준화했다.

문체부와 국립국어원은 앞으로도 낯선 외국어를 신속하게 다듬어 국민에게 알릴 계획이다. 지금까지 다듬은 말은 국립국어원 누리집(http://www.korean.go.kr)에서 찾아보면 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지