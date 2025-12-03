세계일보

검색

허시영 대구시의원 “운수종사자 교육 온라인 방식 도입해야”

입력 : 2025-12-03 14:12:36 수정 : 2025-12-03 14:12:34
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

대구시의회는 건설교통위원회 소속 허시영 의원(달서구2)이 서면 시정질문을 통해 최근 대구교통연수원의 운수종사자 교육에 대한 문제를 지적하고, 온라인 교육 도입을 촉구했다고 3일 밝혔다.

 

허 의원에 따르면, 대구교통연수원은 연간 약 2만5000명의 운수종사자에게 교육을 제공하지만, 한정된 공간과 주차 부족 문제, 교육생 소음 등이 주민들과 교육생들에게 불편을 주고 있다.

허시영 대구시의원. 대구시의회 제공

허 의원은 운수종사자가 효율적으로 학습할 수 있도록 온라인 교육 방식 도입도 촉구했다. 대구교통연수원이 대면 교육에 소요되는 사회적 비용은 연간 약 10억원으로 추산됐다. 온라인 교육 도입으로 해당 비용을 상당히 절감할 수 있다는 것이다.

 

이미 서울과 경기·인천·대·경기·경북·충남에서는 온라인 교육을 도입해 효과적으로 운영하고 있다.

 

허시영 의원은 “온라인 교육 도입에 따른 예산 증액은 불가피할 수 있지만, 절감되는 사회적 비용이 더 크다는 점을 고려해야 한다”며 “주차 문제와 교육생 불편사항도 대구시와 대구교통연수원이 적극 해결해야 한다”고 말했다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

전소미 태국서도 미모 자랑…완벽 비율에 깜짝
  • 전소미 태국서도 미모 자랑…완벽 비율에 깜짝
  • 아이들 민니 '상큼 발랄'
  • 차정원 '우아하게'
  • 박보영 소두 인증한 비율…브이 포즈로 찰칵