광주시, ‘역대 최대’ 3조 9497억 2026년 예산 확보

광주시가 내년도 국비를 역대 최대 규모인 3조9497억원 확보했다.

광주시는 전날 국회 본회의를 통과한 2026년도 정부 예산 중 광주 지역 예산이 이처럼 반영됐다고 3일 밝혔다.

이는 전년도 정부 예산 3조3천858억원보다 16.6％(5639억원) 증액된 것이다.

5·18 사적지를 추모·민주주의 교육장으로 조성하기 위한 5·18 구묘지 민주공원 조성(7억원), 옛 적십자병원 보존 및 활용사업(4억원) 예산이 확보됐다.

광주시 역점 사업인 인공지능(AI) 분야 예산도 대거 반영됐다.

국가 NPU(신경처리망장치) 전용 컴퓨팅센터 광주 설립 용역비 6억원, AI 실증도시 용역비 5억원, AX(인공지능 전환) 실증밸리 조성 296억원, 국가 AI 데이터센터 고도화 192억원, AI 영재학교 설립 건축·운영비 31억원 등이 들어갔다.

미래 차 분야도 AI 모빌리티 시범도시 조성(617억원), 미래모빌리티 인지부품 기능 안전 시험 지원 기반 구축(24억원) 등이 확보됐다.

문화중심도시 사업으로 광주시가 유치에 공을 들여온 국립현대미술관, 대한민국역사박물관, 국회도서관 분관 등 3대 국가문화시설 사전타당성조사 용역비(16억원)가 모두 포함됐다.

광주시가 먼저 시작한 지역사회 통합돌봄 지원 사업도 20억원이 반영됐다.

도시철도 2호선 건설 사업(100억원), 마륵동 탄약고 이전(35억원), 광주운전면허시험장 건립(64억원) 등이 추가 반영됐다.

광주시는 정부의 정책 방향에 맞춰 신규 사업을 발굴하고 매월 보고회를 열어 국비 확보 상황과 대응 방안을 모색해왔다.

기재부를 비롯한 중앙 부처를 수시 방문해 사업의 필요성과 당위성을 설명하는 등 국비 확보에 공을 들여왔다.

강기정 시장은 “어려운 상황에서도 역대 최대 규모의 국비를 확보해 인공지능, 모빌리티, 문화, 민주인권, SOC 등 주요 사업 추진에 한층 탄력이 붙게 됐다”고 말했다.

