“연말 성수기에 이 금액이 가능해?”…‘갓성비’ 여행지로 떠오른 이곳

연말은 전 세계 여행 수요가 집중되는 시기다. 학교 방학과 직장인 휴가가 겹치고 ‘크리스마스’나 ‘새해 맞이’ 등 다양한 이벤트로 여행을 계획하는 이들이 많아 1년 중 경비가 가장 비싼 ‘성수기’로 꼽힌다. 그런데 한국 출발 국제선 항공권이 아시아에서 ‘가성비 상위권’이라는 조사 결과가 나와 눈길을 끈다. 특히 일본 일부 노선은 5만원 안팎에 구매가 가능해 연말 단거리 해외여행 수요가 늘어날 전망이다.

3일 디지털 여행 플랫폼 아고다가 2025년 9월 이후 자사 플랫폼을 통해 예약된 항공권 중 12월20일부터 31일 사이 출발하는 항공편 데이터를 분석한 결과, 대한민국이 아시아 내 최고 가성비 국제선 출발지 3위에 올랐다.

특히 이 기간 일본 구마모토행 항공권이 4만원대부터 예약 가능했다. 지역 캐릭터 ‘쿠마몬’으로 유명한 구마모토는 겨울 온천 여행지로 인기를 얻고 있다.

가성비 국제선 출발지 1위는 말레이시아와 인도네시아의 조호르바루-푸켓, 폰티아낙-쿠칭 노선이 각각 3만6773원으로 공동 선정됐다. 이어 태국 끄라비-쿠알라룸푸르(4만1185원), 대한민국 부산-구마모토(4만7069원), 일본 오사카-부산(57,365원), 대만 타이베이-부산(6만7661원), 베트남 호치민-쿠알라룸푸르(6만7661원), 인도 아마다바드-방콕(10만7376원) 순으로 분석됐다.

국내선 가성비 역시 김포공항이 상위권을 휩쓸었다. 제주(1만3238원), 부산(2만7947원), 여수(4만7069원) 순으로 나타났다. 특히 부산·여수행 항공편은 KTX 일반실 운임보다 저렴하면서 이동 시간까지 절약할 수 있어 여행 효율성이 높다는 분석이다.

상위권이 모두 일본행이라는 점에서 접근성과 친근한 가격을 무기로 일본 여행 수요가 더 확대될 것으로 예상된다. 특히 도쿠시마는 전통축제 ‘아와오도리’, 자연경관 ‘나루토의 소용돌이’, 지역 음식 ‘도쿠시마 라멘’ 등 다양한 여행 콘텐츠를 적극 홍보하며 대한민국 여행객들 사이에서 주목받고 있다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 “연말은 최고의 여행 시즌인 만큼 합리적인 가격의 항공권 수요가 어느 때보다 높다”며 “아고다는 성수기에도 부담 없는 가격대와 다양한 노선을 제공해 즐거운 연말 여행을 돕겠다”고 말했다.

