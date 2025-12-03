국민의힘, 與 인사 청탁 문자에 "'상왕' 김현지 입증…즉각 특검·수사 필요"

국민의힘은 3일 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 대통령실에 인사 청탁 문자 메시지를 보낸 것을 두고 "김현지 부속싱장이 '청와대 상왕'임을 입증했다"며 "인사 농단 현행범으로 즉각적인 특검·수사가 필요한 국정농단 사안"이라고 비판했다.

박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 "대통령실에서 실제 인사권을 행사하는 사람이 누구인지 명백히 확인됐다"며 "국정 곳곳에서 '김현지를 통하면 다 된다'는 '만사현지, 현지형통 공화국'이라는 조롱이 왜 나오는지 이번 사건이 적나라하게 입증했다"고 했다.

앞서 문진석 민주당 원내운영수석부대표는 전날 내년도 예산안 표결이 진행 중이던 국회 본회의장에서 김남국 대통령실 디지털소통비서관에게 텔레그램 메시지를 보내 한국자동차산업협회(KAMA) 회장직에 자동차산업협회 본부장을 지낸 홍모씨를 추천했다.

김남국 비서관은 이에 "네 형님, 제가 훈식이형이랑 현지누나한테 추천하겠다"라고 답하는 대화 내용이 취재진의 카메라에 잡혔다. 김 비서관이 언급한 형, 누나는 강훈식 대통령비서실장과 김현지 제1부속실장을 의미하는 것으로 추정된다.

박 수석대변인은 이와 관련해 "강훈식 비서실장은 인사가 투명하게 운영되고 있다고 강조했지만, 이번 문자 한 통을 통해 발언이 사실이 아님이 명확히 드러났다"며 "왜 그토록 민주당이 김현지 부속실장의 국정감사 출석을 온몸으로 막아 섰는지, 이번 사태가 배후 권력 구조를 명확히 증명하고 있다"고 말했다.

이어 "대통령실은 사건이 확산되자 공직기강 차원의 엄중 경고 조치를 내놓았지만, 보여주기식 조치에 불과할 뿐이며 적당히 덮고 갈 생각이라면 큰 오산"이라며 "대통령 임명직이 아닌 민간협회 회장직까지 김현지 실장이 좌지우지한다는 것은 명백한 사적 청탁이자, 직권 남용으로 범죄 행위"라고 비판했다.

아울러 "이번 사건은 개인의 일탈이 아니라, 대통령실 인사 시스템이 이미 사유화된 구조로 기울어져 있다는 결정적 증거"라며 "이재명 대통령은 '인사전횡의 주범'인 김현지 실장에 대한 즉각적인 인사 조치에 나서야 한다"고 촉구했다.

최수진 원내수석대변인은 논평에서 "이것이 바로 이재명 정부 인사의 민낯"이라며 "이번 사안은 단순한 일탈이나 실수가 아니라 명백한 직권남용이자 국정농단, 권력형 비리"라고 주장했다.

그러면서 "이재명 정부는 지난 25일 국민 추천제를 공식 도입하겠다며 국민주권을 강조했지만 이는 겉으로는 국민주권을 말하면서, 뒤로는 인사가 비공식 라인에 의해 움직이는 구조가 될 가능성이 매우 크다"며 "이번 사건은 대통령실 내부의 비공식 라인이 실제 인사에 개입할 수 있음을 적나라하게 보여준 사례"라고 했다.

아울러 "대통령실은 헌법존중 TF를 앞세워 공무원들에게 휴대전화 제출을 요구할 것이 아니라, 그 기준을 먼저 대통령실 내부에 적용해야 한다"며 "최소한 김남국 비서관과 문진석 수석의 휴대전화를 자발적으로 제출해 사실관계를 밝히는 것이 정상적인 조치 아닌가"라고 했다.

주진우 의원도 이날 페이스북에 "이재명 정부 인사전횡 시스템이 딱 드러났다. 대통령실이 문자로 '엄중 경고' 공지내서 덮을 수 있는 문제가 아니다"라며 "이재명 대통령은 스스로 내뱉은 특별감찰관 임명을 왜 안하나"라고 반문했다.

이어 "고위공직자 엄중 수사한다고 인력, 예산 늘린 공수처는 왜 뒷짐 지고 보고만 있나"라며 "헌법수호TF는 헌법 망치는 김현지, 김남국 휴대폰은 왜 안 뺏나. 즉각 수사에 착수해야 한다"고 촉구했다.

