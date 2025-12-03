이병헌 母, 며느리 이민정 자랑 “단점 없어”

사진=이민정 유튜브 화면 캡처

배우 이병헌의 어머니가 며느리 이민정은 단점이 없다고 밝혔다.

이민정은 2일 자신의 유튜브 채널에서 시어머니를 만나 김치김밥을 만들었다. 박찬욱 감독은 한 예능프로그램에 나와 이병헌 어머니 김치김밥을 얘기하며 요식업을 생각할 정도로 맛있었다고 말한 적이 있다.

이병헌 어머니는 김치김밥 비법에 대해 "요리는 1 더하기 1은 2가 아니다. 응용이고 재치이고 손맛"이라고 말했다.

그러면서 "김치만 맛있으면 충분하다. 다만 햇김치를 쓰면 물이 생겨서 맛이 흐트러진다"고 말했다.

이민정은 이병헌 어머니가 김을 두 장 깔고 김밥을 마는 모습을 보고 "이게 비법이냐"고 물었다.

이병헌 어머니는 "아니다. 그냥 김 많이 먹으라고 하는 거다. 별 이유는 없다"고 해 웃음을 자아냈다.

김치김밥 사업에 관한 얘기가 나오자 "원하면 하겠다"고 말하기도 했다. 이병헌 어머니는 "이렇게 보면 별 거 아닌 것 같지만 노하우가 있어야 하고 결국 김치가 맛있어야 한다"고 했다.

제작진이 며느리 칭찬을 요청하자 이병헌 어머니는 "그렇게 어려운 숙제를"이라면서도 "성격이 너무 좋고 남편한테 잘하고 아이도 잘 키우고 살림도 잘한다. 단점이 없다"고 말했다.

