국힘, 추경호 영장 기각에 "사필귀정" "민생에 집중하라"

국민의힘은 3일 12·3 계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹을 받는 추경호 의원에 대한 구속영장을 법원이 기각한 데 대해 '사필귀정'이라고 했다. 정부·여당을 향해서는 "내란몰이를 중단하고 민생에 집중해야 할 때"라고 입을 모았다.

장동혁 대표는 이날 오전 경기 의왕 서울구치소에서 기자들과 만나 "결국 국민이 독재를 이겼다"며 "대한민국 사법부는 정의롭고 용기 있게 정치 특검을 멈춰 세웠다"고 말했다.

장 대표는 "국민이 이재명 정권에 명령하고 있다"며 "정치 보복을 중단하라는 명령이다. 국민 탄압을 멈추라는 명령이다. 내란몰이를 포기하라는 명령"이라고 했다.

이어 "이재명과 민주당에 엄중히 경고한다. 독재와 폭압을 멈추지 않는다면 더 이상 국민께서 용납하지 않을 것"이라며 "반헌법적, 반민주적 내란몰이를 멈추지 않는다면 국민들께서 이 정권을 끌어내릴 것"이라고 했다.

그러면서 "오늘은 계엄과 탄핵, 내란몰이의 어두운 과거에 마침표를 찍고, 새로운 미래를 시작하는 날이 될 것"이라며 "국민과 함께 이재명과 민주당의 독재 폭압을 종식시키고 자유민주주의의 새 길을 열겠다"고 했다.

송언석 원내대표는 "사필귀정이다. 정상적으로 법치주의가 작동하는 상황이었다면 아마도 영장 청구 자체가 불가능했을 것"이라고 말했다.

송 원내대표는 "아직까지 대한민국 사법부의 양심이 살아있다는 점을 느꼈다"며 "내란특검에서는 이번 추경호 전 원내대표의 영장 청구가 마지막 영장이라고 이미 스스로 얘기했다. 특검 수사 자체가 잘못됐다는 방증"이라고 했다.

이어 "사법부 독립과 법치주의 확립을 위해 다시 한번 힘을 모아야 할 때"라며 "내란특검을 즉각 해체하고 더 이상의 내란몰이를 중단하기를 집권여당에 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.

정희용 사무총장은 페이스북에서 "특검은 더 이상 국민께 실망을 안기지 말고 멈추기 바란다"며 "민주당 또한 내란몰이를 통한 제1야당 말살 시도를 중단하고, 어려운 국민의 민생을 챙기는 길에 나서야 할 것"이라고 했다.

신동욱 최고위원도 페이스북에 "사필귀정 뿌린 대로 거루리라"라고 짧게 적었다.

박성훈 수석대변인은 논평을 내고 "사법부가 더불어민주당과 이재명 정권의 내란몰이 정치 공작에 제동을 건 상식적인 판단"이라며 "이제 민주당과 이재명 정권은 사법부 겁박과 야당 탄압을 멈추고 모든 국정 동력을 민생 회복에 집중해야 한다"고 했다.

나경원 의원은 페이스북을 통해 "사필귀정. 법원이 이재명 민주당 정권, 하명 특검의 내란몰이 폭주에 엄중한 제동을 걸었다"며 "이재명 민주당의 계엄팔이, 내란 중독 망상은 이제 진실의 벽 앞에서 하나씩 깨져 산산조각 날 것"이라고 했다.

장 대표와 송 원내대표 등 지도부를 비롯한 의원들은 이날 경기 의왕 서울구치소 앞에서 대기했고, 새벽 5시20분께 추 의원이 모습을 드러내자 박수를 치면서 환호했다.

추 의원은 서울구치소를 나오면서 취재진에게 "이제 정권에서는 정치 탄압, 야당 탄압을 중단하고 민생을 지키고 미래를 키우는 일에 집중해 주면 고맙겠다"며 "그 길에 진정성이 있으면 저도 적극적으로 동참, 협력하겠다"고 말했다.

그러면서 "공정한 판단을 해준 법원에 감사드린다"며 "강추위에 늦게까지 걱정과 관심, 응원을 보내준 모든 분께 감사드린다"고 했다.

이번 법원의 결정과 관련한 질문에는 "자세한 얘기는 나중에 기회가 되면 말하겠다"고 했다.

서울중앙지법 이정재 영장전담 부장판사는 추 의원의 구속영장을 기각하면서 "혐의 및 법리에 대해 다툼의 여지가 있어 면밀하고 충실한 법정 공방을 거친 뒤 그에 합당한 판단 및 처벌을 하도록 함이 타당하다"고 했다.

<뉴시스>

