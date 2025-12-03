쿠팡 이어 G마켓에서도…60여명 '무단 결제' 피해 주장

쿠팡이 3370만명의 정보 유출 사실을 알린 지난달 29일 G마켓에서 무단으로 결제되는 일이 벌어진 것으로 파악됐다. 피해자는 60여 명에 달한다.

서울 강남구 코엑스에서 열린 지마켓 미디어데이 행사에서 장승환 G마켓 대표가 사업 전략을 발표하고 있다. 연합뉴스

2일 유통업계에 따르면 G마켓 이용자 60여명은 지난달 29일 무단 결제 사고를 당했다며 금융감독원에 해당 피해 사실을 신고했다.

외부 공격자가 무단으로 계정에 등록된 간편 결제서비스인 ‘스마일페이’를 통해 기프트 상품권(금액 상품권)이 결제된 것으로 추정된다. 1인당 피해 금액은 3만원에서 20만원 수준이다.

G마켓은 “해킹의 흔적이 없어 개인정보보호위원 등에 신고하지는 않았다”며 “개인의 명의 도용 사고로 추정된다”고 설명했다. 누군가 회원들의 아이디와 비밀번호를 손에 넣어 G마켓에 접속한 뒤 사전에 신용카드를 등록해 놓은 간편 결제 서비스(스마일페이) 비밀번호까지 입력해 모바일 교환권을 구입했다는 것이다.

G마켓 홈페이지

G마켓 관계자는 “피해 금액이 1인당 100만원이 넘지 않아 신고 대상은 아니지만, 최근 이슈를 감안해 금감원에 선제적으로 신고했다”고 말했다.

G마켓은 이날 홈페이지 공지사항에 ‘개인정보 보호 강화 대책’이란 공지를 올리고 로그인 비밀번호 변경, 로그인 2단계 인증, 보안 알림 기능 사용 권장 등을 안내했다.

