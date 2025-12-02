[인사] HLB그룹 외

HLB그룹 ◆부사장 승진 △경영기획팀 김대용 ◆상무보 승진 △바이오링크팀 이지환 ◆사장 전보 △대표이사 김홍철 ◆상무보 전보 △재무전략본부 이상우 ◆이사 승진 △헬스케어사업부 생산지원본부 이항우 △〃 생산본부 최종철 ◆사장 전보 △대표이사 윤종선 ◆상무보 승진 △생산팀 방정규 ◆사장 전보 △대표이사 백윤기 ◆부사장 승진 △의료기기사업부 본부장 유춘성 ◆부사장 전보 △의료기기사업부 천안·안성 공장장 이광희 ◆이사 승진 △경영전략본부 안영태 △메디케어사업부 사업개발부문 정성욱 ◆상무 승진 △생산본부 공장장 임철안 ◆상무보 승진 △콜드체인사업부 운영본부 임성채 ◆이사 승진 △콜드체인사업부 마케팅팀 김재영 △콜드체인사업부 관리본부 장준호 ◆상무보 승진 △재무회계본부 박준영 ◆이사 승진 △모던파파스 본부장 이정희 ◆이사 승진 △경영전략본부 한상옥 △인프라팀 전수환 <바이오스퀘어> ◆사장 전보 △대표이사 장인근 ◆부사장 승진 △경영관리실 최재진 ◆사장 전보 △대표이사 김도연 ◆상무보 승진 △대표이사 이지환 ◆이사 승진 △오픈이노베이션팀 팀장 고현석 <티니코> ◆이사 승진 △품질인허가본부 송천 △연구생산본부 티모페이 <프레시코> ◆상무 승진 △영업본부 박종근 ◆이사 승진 △안정성약리팀 배흥모 ◆부사장 승진 △싱가포르 법인장 정연호 ◆상무보 승진 △환경에너지사업본부 윤민선 ◆상무 승진 △임원실 정인기 ◆이사 승진 △경영관리팀 임춘주에너지>솔루션>네트웍스>바이오코드>생명과학r&d>생명과학>뉴로토브>바이오스텝>글로벌>파나진>테라퓨틱스>제약>생명과학>이노베이션>
HMM ◆부사장 승진 △이정엽 ◆전무 승진 △김경섭 △신정환 ◆상무 승진 △김영선 △나태식 △이상철
