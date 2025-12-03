기후장관 “신규 원전 2기 건설 공론화 12월 착수”

김성환(사진) 기후에너지환경부 장관이 부처 출범 후 확답을 피했던 신규 원자력발전소 건설 여부에 대해 이달 안에 공론화 절차를 확정하겠다고 밝혔다.



김 장관은 1일 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 “제12차 전력수급기본계획 시작 과정에서 신규 원전 2기에 대해 어떤 프로세스와 공론화를 거쳐 판단할 것인지 결정하겠다”며 “한국수력원자원이 (신규 원전 부지 공모를) 연내 진행하겠다고 약속한 부분도 있으니, 올해를 넘기지 않겠다”고 설명했다. 지난 2월 확정된 11차 전기본에는 원전 2기 등을 새로 건설하는 내용이 담겼다. 김 장관은 기후부 출범 후 11차 전기본을 존중한다면서도 신규 원전 계획 지속 여부는 공론을 거치겠다는 입장을 견지해왔다.



김 장관은 재생에너지 확대로 인한 전기요금 인상 우려에 대해서는 “육상 풍력발전 발전 단가를 1㎾h당 150원 이하로 낮추는 로드맵을 곧 발표할 예정”이라며 “풍력?태양광 발전 단가가 석탄·액화천연가스(LNG) 발전보다 낮아져야 한다”고 했다. 이어 “요금에 국제유가 영향이 가장 큰데, 지금은 안정됐다”면서 “재생에너지 확대로 요금이 바로 인상되진 않을 것”이라고 말했다.



김 장관은 향후 에너지믹스 구상에 대해 원전 30% 안팎, 재생에너지 30% 수준으로 큰 틀을 잡았다고 했다. 그는 “(발전 출력 조절이 어려워) 경직성 높은 원전은 유연성 전원으로 전환하고, (날씨 등 요인으로) 간헐성이 큰 재생에너지는 한낮에 받는 태양광과 아침?저녁에 받는 태양광을 섞어 이를 최소화하겠다”며 “현재 에너지저장장치(ESS) 가격이 굉장히 빠르게 낮아지고 있고, 안정성도 높아지고 있다. ESS를 적절히 섞으면 간헐성을 보완할 수 있다”고 기대했다.

