미취업 청년 절반 “창업 환경 부정적”

미취업 청년 10명 중 6명 이상은 창업 의향을 갖고 있지만 창업 환경에 대한 부정적 인식 탓에 실제 창업으로 이어지지 않는다는 조사 결과가 나왔다.



한국경제인협회(한경협)는 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰해 미취업 청년 1002명을 대상으로 실시한 ‘미취업 청년의 창업 실태 및 촉진 요인 조사’ 결과를 2일 공개했다.

서울 종로구 종로2가 일대 폐업한 상점에 임대 광고문이 게시돼 있다. 뉴스1

조사 결과를 보면 미취업 청년의 27.6%가 창업 의향이 ‘높다’고 밝혔다. ‘보통’은 37.8%로 응답자의 65.4%가 창업 의지를 가진 것으로 조사됐다. 창업 의향이 높은 청년들은 아이디어 실현(39.1%), 소득 증가 가능성(35.1%)을 주요 이유로 꼽았고, 취업 어려움을 선택한 응답자는 17.8%였다. 이들의 관심 창업 분야로는 외식과 소매업 등 일반 서비스업(55.4%)이 가장 많았고, 지식 서비스업(22.1%), 정보기술(IT) 기반 산업(9.1%) 등 순이었다.



창업 환경에 대해선 부정적 인식이 많았다. 응답자의 절반(50.8%)이 창업 환경을 ‘부정적’으로 봤고, 긍정적 인식은 17.2%에 그쳤다. 창업을 고려하지 않는 이유로는 실패 리스크 부담(50.0%)이 가장 많았고, 안정적 직장 선호(32.8%), 자금 조달 어려움(10.2%), 정보 부족(5.8%)이 뒤를 이었다.



창업지원 정책 중 실효성이 높은 지원 방안으론 ‘자금과 인력 지원’(66.6%)이 가장 많이 꼽혔다. 이어 글로벌 진출 지원(55.6%), 창업 공간 지원(54.5%), 창업 관련 행사(53.3%), 창업 교육(52.3%) 순으로 창업 의향을 높이는 데 효과가 큰 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 교육과 기업가 정신 문화가 확대되면 창업 의향이 높아질 것이란 응답도 각각 50.4%, 48.3%로 집계됐다.



한경협은 “자금·인력 지원을 축으로 글로벌 지원, 공간 제공, 행사·교육 등 전반적 지원체계를 강화하는 것이 창업 활성화에서 중요하다”고 밝혔다.

