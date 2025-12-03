LG전자 ‘SKS’ 美 미식업계 홀렸다

LG전자의 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 ‘SKS’가 글로벌 빌트인 가전 시장 공략에 속도를 내고 있다. LG전자는 SKS가 최근 미국 사우스캐롤라이나주 찰스턴에서 열린 ‘찰스턴 푸드앤와인클래식’에 가전 브랜드 중 유일한 공식 후원사로 참여했다고 2일 밝혔다.

최근 미국 사우스캐롤라이나주에서 열린 ‘찰스턴 푸드앤와인클래식’ 행사를 찾은 관람객들이 LG전자의 SKS 전시장을 둘러보고 있다. LG전자 제공

찰스턴 푸드앤와인클래식은 미국 전역의 셰프, 소믈리에 등 업계 전문가들이 모여 50회 이상의 요리 시연, 세미나, 패널 토론 등을 진행하는 미식 전문 행사다. 이 행사는 지난해 미국 종합일간지 USA투데이가 주관하는 ‘USA TODAY 10 베스트 리더스 초이스 어워즈’에서 신생 페스티벌 부문 1위로 꼽히는 등 영향력을 키우고 있다.

이번 행사에서 SKS는 별도 전시공간을 마련하고 다양한 빌트인 가전 라인업을 선보이며 미국 미식 업계 전문가들과 접점을 넓혔다. 특히 △가스레인지, 인덕션, 수비드 기능을 모두 탑재한 ‘프로레인지’ △내부 카메라로 식재료를 분석해 맞춤형 레시피를 추천하는 기능을 탑재한 ‘빌트인 오븐’ 등을 전시했고, 이를 활용해 SKS 총괄 셰프 닉 리치가 라이브 쿠킹쇼를 진행하기도 했다.

LG전자는 올해 초프리미엄 빌트인 주방 가전 브랜드 ‘시그니처 키친 스위트’를 SKS로 새단장하면서 빌트인 가전 시장에서 입지를 키우고 있다. ‘SKS 서울’ 외에 미국과 이탈리아에서 상설 빌트인 가전 전시관을 운영 중이며, 지난 6월엔 미국 콜로라도주 아스펜에서 열린 ‘푸드앤와인클래식’에서도 가전 브랜드 중 유일한 공식 후원사로 참여했다.

