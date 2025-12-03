위성개발서 발사까지 원스톱… 제주형 우주산업 공급망 구축

제주에 위성 연구·개발부터 제조까지 한곳에서 이뤄지는 대한민국 우주산업 전초기지가 완성됐다. 위성발사까지 제주에서 이뤄지면 국내 유일의 독자적 우주산업 생태계를 갖추게 된다.



제주도와 한화시스템은 2일 서귀포시 하원테크노캠퍼스에서 제주우주센터 준공식을 가졌다.

제주 서귀포시 하원테크노캠퍼스에 들어선 한화시스템 제주우주센터. 한화시스템 제공

지난해 4월 착공 이후 1년8개월 만에 문을 연 한화 제주우주센터는 연면적 1만여㎡ 규모로, 위성 조립·시험·보관 등 우주산업의 전 과정을 수행할 수 있는 최첨단 시설을 갖췄다. 센터가 본격 가동하면 매달 4기에서 8기의 소형 저궤도 위성이 이곳에서 생산된다. 단일 시설로는 국내 최대 수준의 양산 능력이다.



주목할 점은 물류와 발사의 혁신이다. 한화 제주우주센터에서 생산된 위성은 육상 이동 없이 곧바로 인근 제주 해상에서 발사될 수 있다. 위성 제조와 발사의 물리적 거리를 획기적으로 단축시킨 ‘제주형 우주산업 공급’이 구축된 것이다.



오영훈 지사는 “우주센터 준공은 제주가 ‘뉴 스페이스의 심장’으로 다시 태어났음을 알리는 신호탄”이라며 “제주에서 만든 위성이 제주 앞바다에서 우주로 올라가는 독자적인 공급망이 완성됐다”고 강조했다.



제주도는 지역 경제와 일자리 창출에도 효과를 낼 것으로 기대하고 있다. 현재 도내 7개 우주 기업과 기관에 근무하는 150여명 중 약 60%인 89명이 제주도민이다. ‘협약형 특성화고’로 지정된 한림공업고등학교 졸업생 4명이 한화 제주우주센터에 정식 채용되는 등 ‘교육-취업-정주’로 이어지는 지역 인재 양성의 선순환 구조가 자리를 잡았다는 평가다.



제주도는 이번 제조 시설 구축을 발판 삼아 2026년부터는 우주산업의 부가가치를 극대화하는 ‘위성정보 활용’ 분야로 영역을 확장할 계획이다. 농업, 환경, 해양, 교통 등 다양한 산업에 접목하는 ‘위성정보 활용 클러스터’ 지정을 정부에 건의하고 제조부터 운영, 데이터 활용까지 완결형 우주산업 생태계를 조성한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지