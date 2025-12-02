“교통사고로부터 안전한 경남 만들자”…경남경찰청, 사고위험지역 선제 개선 나선다

경남경찰청이 교통사고로부터 안전한 경남을 만들기 위해 사고위험지역에 대해 선제적으로 교통안전시설 개선을 추진한다.

2일 경남경찰청에 따르면 최근 도내 교통사고는 △2010년 1만4093건 △2015년 1만3516건 △2020년 1만1591건 △2024년 1만482건 △올해 10월 말 기준 8732건으로 계속 줄어드는 추세다.

경남경찰청 전경

사망사고도 △2010년 470명 △2015년 390명 △2020년 273명 △2024년 227명 △올해 10월 말 기준 192명으로 꾸준히 감소하고 있다.

그런데 기형적 구조로 인한 사고다발 교차로, 역주행 위험 장소, 보도‧차도 미구분으로 인한 보행자 사고 위험지역 등 교통사고 위험 장소가 여전히 많은 실정이다.

이에 따라 경남경찰청은 지난 10월부터 ‘교통사고 및 민원 다발지’를 교통사고분석시스템(TAAS)을 통해 사고다발지역 141곳을 선별했다.

관계기관 담당자와 전문가 협의를 통해 이 가운데 최종 25곳을 선정했다.

25곳 중에는 △삼동교차로 △가야 건널목 교차로 등이 포함됐다.

삼동교차로는 교육단지 통학 학생들의 주통학로이지만, 대형차량 통행량이 많고 신규 대단지 아파트 입주로 교통량이 증가해 사고위험성이 높아졌고, 가야 건널목 교차로는 8지 교차로이면서 전통시장 고령 보행자 사고 위험이 상존해 있다는 우려에서다.

경남경찰청은 이후 현장 실사와 전문가 협의를 통해 개선 방안을 도출하고 지자체와 도로관리청과 협업해 신속하게 개선을 추진한다는 계획이다.

김종철 경남경찰청장은 “사망사고 발생지에 대한 사후 개선에서 벗어나 선제적 예방 활동으로 패러다임을 전환해 교통사고로부터 안전한 경남을 만드는데 최선을 다해 330만 도민의 치안을 책임지겠다”고 말했다.

