크린에어테크, 집진기 CE 인증 획득하며 글로벌 시장 진출 가속화

국내 산업용 공조 및 환경 장비 전문 기업인 크린에어테크㈜가 자사의 주요 집진기 제품군에서 CE 인증을 획득했다고 밝혔다. 이번 인증 획득은 크린에어테크의 기술력과 품질이 국제적으로 인정받았음을 입증하는 계기가 됐다.

CE 인증은 유럽연합(EU) 시장에서 제품이 안전, 건강, 환경 보호, 소비자 보호 관련 지침을 준수한다는 것을 나타내는 필수 인증이다. 이번 인증 획득으로 크린에어테크는 유럽 시장에서의 신뢰도를 확보하며, 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 수 있는 발판을 마련했다.

크린에어테크 관계자는 “CE 인증은 단순히 유럽 시장 진출을 위한 조건을 넘어, 전 세계 고객에게 우리의 품질과 기술력을 증명하는 의미가 있다”며, “이번 인증 획득을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확고히 다질 계획”이라고 말했다.

이번 CE 인증을 받은 제품군은 산업용 집진기로, 공장, 건설 현장, 작업장에서 발생하는 미세먼지와 유해 물질을 효과적으로 제거할 수 있는 장비다. 특히, 이들 제품은 초미세먼지까지 걸러낼 수 있는 울트라 나노필터를 적용하여, 기존 필터 기술로는 처리하기 어려운 미세입자와 유해물질 제거 효율을 대폭 향상시켰다.

해당 필터는 높은 성능과 긴 수명을 자랑해 유지관리 비용도 절감할 수 있는 점이 강점이다. 또한, 크린에어테크의 차별화된 강점은 고객의 요구사항에 따라 제품을 맞춤 설계할 수 있다는 점이다.

크린에어테크는 고객의 작업 환경, 처리해야 할 먼지의 특성, 공간제약 등을 철저히 분석해 최적의 솔루션을 제공한다. 이를 통해 고객은 생산성 향상과 환경 개선을 동시에 실현할 수 있으며, 높은 만족도를 얻고 있다.

크린에어테크는 이번 인증을 계기로 유럽 시장을 포함한 전 세계 주요 시장에서의 사업 확대를 적극적으로 추진할 방침이다. 또한, 지속적인 연구개발(R&D)을 통해 더욱 혁신적인 제품을 선보이며, 글로벌 친환경 규제와 산업 트렌드에 적극 대응할 계획이다. 현재 미국, 일본 등 주요 시장에서도 인증 절차를 진행 중이며, 글로벌 환경 장비 시장에서의 리더십 강화를 목표로 하고 있다.

크린에어테크의 이번 CE 인증 획득은 국내 산업계에서의 경쟁력뿐만 아니라, 국제 무대에서도 한국 기업의 기술력을 인정받는 사례로 평가되고 있다.

