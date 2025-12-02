엡손, ‘카톡으로 사진 출력’ 서비스 확대…“매장 차별화 기회”

한국엡손은 모바일 메신저 기반 사진 출력 솔루션 ‘엡손 프린톡’을 매장에서 운영할 ‘엡손 프린톡 스팟’을 모집한다고 2일 밝혔다.

엡손 프린톡은 별도의 앱 설치 없이 카카오톡 채널을 통해 지정해 둔 엡손 프린터로 인쇄 서비스를 지원하는 메신저 프린팅 솔루션이다. 이번에 런칭한 프린톡 스팟은 일상 속 사진을 출력하고자 하는 수요가 증가함에 따라 프린톡 솔루션을 다양한 공간에서 활용할 수 있도록 기획됐다.

엡손 프린톡 스팟은 카페, 레스토랑, 헤어샵 등 사람들이 일상적으로 찾는 공간에서 엡손 프린톡 서비스를 통해 고객이 사진을 즉시 출력할 수 있는 환경을 갖추고 있다. 현재 키즈카페, 캘리클럽 등 가족 친화형 매장에서 도입하고 있으며, 사업자는 카카오톡 기반의 간편한 프린팅 솔루션으로 매장 차별화와 고객 참여 확대 효과를 기대할 수 있다.

엡손은 프린톡 스팟 운영 사업자를 위한 풍부한 혜택도 마련했다. 사업자가 부담 없이 솔루션을 사용할 수 있도록 프린터를 기간 제한 없이 무상 대여하고, 소모품은 3개월간 무상 지원한다. 이 외에도 현장에서 활용할 수 있는 POP와 매뉴얼, 전용 포토 프레임도 제공하며, 엡손 공식 SNS 채널로 홍보 기회도 마련해 파트너와 비즈니스 시너지를 강화할 계획이다.

엡손 프린톡 스팟 접수는 엡손 라운지 홈페이지에서 내년 3월31일까지 신청할 수 있다. 프린터와 POP 공간을 갖춰 방문자 대상 사진 출력이 가능하고, 최소 6개월 이상 서비스를 지속할 수 있는 등의 일정 요건을 충족한 사업장이라면 지원할 수 있다.

박성제 한국엡손 이사는 “엡손 프린톡 스팟은 고객이 머문 공간에서의 순간을 더욱 의미 있게 남길 수 있도록 지원하는 서비스”라며 “고객들이 엡손의 프린톡 스팟을 활용해 더욱 풍부한 매장 경험을 가져가고, 파트너사는 비즈니스 시너지를 창출할 수 있도록 프린톡 스팟을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

