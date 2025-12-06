3호선 공사 때 ‘역사의 죄인 안 된다’…건설 안전 40년 전 다짐은 지켜졌나 [김동환의 김기자와 만납시다]

“정성(精誠)으로 건설(建設)하여 역사(歷史)의 죄인(罪人)이 되지 않는다.”



지난달 28일 서울지하철 3호선 약수역 승강장 벽면 명판에서 묵직한 울림을 전하는 다짐이 눈에 띄었다. 1980년대 3호선 건설 주체였던 서울시지하철공사의 사시(社是)다. 현장 치장을 위한 홍보 문구가 아니라 시민 안전을 위해 모든 책임을 짊어진다는 엄숙한 선언이다.



같은 문구는 3호선 종로3가역 승강장에서도 발견된다. 3호선 전 구간을 관통하는 약속이다. 하지만 수십 년 흐른 지금에도 전국에 걸쳐 반복되는 건설 현장 사고 등은 이 다짐이 유효한지 묻게 한다. 화려한 기술과 초고층 건물은 늘어났지만 시민 생명을 담보하는 기본 원칙이 비례 성장했는지는 의문이다. 시간이 지날수록 ‘역사의 죄인이 되지 않겠다’는 맹세가 더 준엄해지는 이유다.

‘정성으로 건설하여…’ 지난 11월 28일 서울지하철 3호선 약수역 승강장에서 ‘정성으로 건설하여 역사의 죄인이 되지 않는다’는 1980년대 당시 사시(빨간 네모)를 담은 명판이 눈에 띈다.

◆‘속도전’에 무너진 안전… 뼈아픈 반성



거의 많은 것이 발전 단계에 놓여 있던 1980년대 한국 사회는 ‘속도전’과 ‘성장주의’가 지배적이었다. 1988년 서울올림픽이라는 국가적·세계적 행사에 앞서 추진된 서울지하철 3호선 공사도 마찬가지였다고 볼 수 있다.



각각 324공구와 321공구에 포함돼 1980년 7월과 이듬해 9월 공사가 시작된 약수역과 종로3가역은 1985년 8월15일 개통했다. 한국건설기술연구원 자료 등에 따르면 이 시기 국가적으로 펼쳐진 3·4호선 공사(총 연장 59.2㎞)의 하나로 이들 역 공사가 진행됐다. 두 노선을 놓고 보면 1년에 약 12㎞씩 뚫어낸 셈이어서 속도는 곧 경쟁력이자 국격을 높이는 수단으로 정의됐다.



하지만 개발 중심 속도전은 비극을 낳았다. 1982년 4월, 3호선 독립문역 공사 구간에서 다이너마이트 발파 충격으로 상수도관이 파열되며 지반이 붕괴했다. 이 사고로 인근을 지나던 시내버스가 20m 아래로 추락하면서 10명이 숨지고 40여명이 부상을 입었다. 단순한 ‘시행착오’나 ‘건설 과정의 불운’이라 부를 수 없는 사고였다. 건설 주체들은 ‘다시는 잘못을 반복하지 않겠다’는 무거운 반성과 약속을 다짐할 수밖에 없었다.



약수역과 종로3가역 벽면 명판은 다짐의 실체다. ‘정성으로 건설하겠다’는 선언은 홍보용 슬로건이 아니라 머리 숙인 약속이자 안전 앞에서 타협하지 않겠다는 결의였다. 이 명판은 같은 시기 공사가 진행된 4호선 역에도 설치됐지만, 승강장 리모델링 등 이유로 모든 역에서 관찰되지 않고 일부만 남은 것으로 알려졌다.

◆40년 후에도 다짐은 여전히 유효한가



40년이 지난 오늘, 우리는 그 약속을 지켜냈다고 말할 수 있을까. 도시 기반시설의 안전이 얼마나 취약한지 드러난 1994년 성수대교 붕괴와 1995년 삼풍백화점 붕괴 이후에도 참사는 발생했다.



2009년 경기 의정부 경전철 공사 현장 철골구조물 붕괴, 2014년 경주 마우나오션리조트 체육관 붕괴, 2016년 남양주 지하철 공사 현장 폭발·붕괴, 2021년 6월 광주 학동 재개발 철거 현장 붕괴 등 사고가 거듭 이어졌다. 2022년 광주 동구 화정동 아이파크 아파트 구조물과 외벽 붕괴 사고는 준공을 앞둔 대규모 아파트 단지가 하루아침에 폐허로 변할 수 있다는 사실을 보여주기도 했다.



건설 기술이 고도화되고 스마트 안전장비가 도입된다 하더라도 ‘안전은 비용’이라는 등의 인식이 현장을 지배하는 한 참사는 되풀이될 수밖에 없다. 40년 전 지하철 명판의 비장함이 지금 더 절실하게 다가오는 이유다. 기술보다 더 중요한 것은 책임의식이고, 장비보다 우선해야 하는 것은 생명을 최우선 가치로 두는 태도다.



시민 수백만의 발걸음이 오가는 지하철역 깊숙한 벽면의 문구는 단순한 장식이 아니다.



그것은 ‘사람의 생명보다 우선할 수 있는 공정은 없다’는 시대를 초월한 경고다. 법과 제도를 강화하고 사고 책임자를 처벌하는 것은 중요하지만, 그보다 먼저 실천해야 할 것은 ‘정성으로 건설한다’는 기본 원칙이다. 안전을 비용으로 계산하거나 공정 일정에 희생시키는 순간 누구든 명판이 남긴 메시지처럼 역사의 죄인이 될 수 있다.



종로3가역 승강장에서 기자 설명에 명판을 바라본 한 시민은 “이 문구가 모든 건설 현장에서 말이 아니라 행동으로 새겨졌으면 좋겠다”며 “과거의 다짐을 잊지 않을 때 미래 세대에게 안전한 사회를 물려줄 수 있는 것 같다”고 말했다.

