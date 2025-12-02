김새론 유족 측 "김수현 측, 언론플레이 그만, 수사 결과 기다려라"

사진=김수현(사진 왼쪽)과 김새론. 세계일보 DB, 연합뉴스

배우 김새론(25) 유족 측이 SBS '궁금한 이야기 Y' 방송 불발에 의문을 제기하며 김수현 측에 "조작 프레임을 씌우지 말라"고 경고했다.

김새론 유족 측의 법률대리인 법무법인 부유 부지석 변호사는 1일 "(김수현 법률대리인) 고상록 변호사 커리어를 위해 우리에게 조작 프레임을 씌우지 말고, 곧 발표될 수사기관의 수사 결과를 기다려달라"면서 "새론 휴대전화 등 전자기기를 수사기관에 모두 제출 및 수사에 성실히 임했고 수사기관에서 '언론 접촉을 자제해줬으면 좋겠다'고 권고해 고 변호사의 일방적인 언론플레이에 대응하지 않았다"고 밝혔다.

이어 "SBS '궁금한 이야기 Y'에서 지난달 8일 갑자기 인터뷰 요청이 들어왔다. 김수현 측 인터뷰를 모두 마치고 방송 준비 마무리 단계에서야 인터뷰 요청이 왔다. 방송을 4일 앞둔 지난 11월10일 인터뷰를 했고, 우리는 '김새론이 미성년자 시절 김수현과 사귀었다'는 일부 자료를 제공함과 동시에 방송을 중립적으로 다뤄줄 것도 요청했다. SBS PD는 우리 인터뷰 다음날인 11월11일 고 변호사에게 재반론권을 부여한다고 했고, 우리가 제공한 일부 자료를 그대로 가져가서 제시한 것으로 확인했다. 방송을 이틀 남긴 11월12일 돌연 방송이 취소됐다는 연락을 받았다"고 전했다.

그러면서 "고 변호사는 SBS PD를 통해 우리가 제시한 일부 자료를 본 후 돌연 '자료를 공개하지 말라'고 했다. 유족을 상대로 자료를 공개하면 민·형사상 조치를 취하겠다거나 구속 사유가 된다는 등 협박성 언론플레이를 일방적으로 했다"며 "김새론 어머니가 11월26일 첫 입장문을 발표한 이유도 고 변호사의 잇단 언론 대응으로 인해 더 이상 침묵할 수 없었기 때문이다. 유족은 조작 프레임에 강력히 대응할 것"이라고 강조했다.

부 변호사는 "김새론의 2019년 9월28일자 메모 관련 김수현 측은 11월11일 SBS PD를 통해 이를 확인한 직후 유튜브 채널 게시물에 위 메모에는 '군대라는 단어가 없었다'고 했다"며 "2017년 9월28일자 메모에 군대라는 단어가 있음을 확인하자, 이번에는 두 가지 버전이 있다는 둥 재차 유족에게 증거 조작 프레임을 씌웠다"고 주장했다.

유족과 SBS PD와의 대화 내용 일부도 공개했다. 이 PD는 유족에게 "(김수현 법률대리인이) 약간 음모론까지는 몰라도 어쨌든 진짜로 조작한다고 믿고 있는 게 하나가 있고, 그 다음에 또 하나는 약간 좀 되게 조바심을 내는 것 같은 느낌"이라며 "'내 커리어가 달린 문제다' '모든 커리어를 걸고 지금 이거 맡았다. 엎어지면 큰일 난다' 등의 얘기를 작가에게 자주 했다"고 설명했다.

이어 "김수현 측은 김새론 모친이 지난달 26일 보도자료를 통해 공개한 포렌식에서 추출한 김새론의 2017년 9월28일자 메모와 동일한 메모를 보았음에도 본인 실수로 군대라는 단어를 보지 못해 착각한 상태에서 오히려 우리에게 조작 프레임을 재차 씌웠다"고 했다.

김새론은 김수현 생일인 2월16일 서울 성동구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 유족은 유튜브 채널 '가로세로연구소'에 고인이 미성년자 시절부터 약 6년간 김수현과 교제했다며 사진과 문자, 편지 등을 공개했다. 전 소속사 골드메달리스트와 고인 음주운전 사고로 인한 위약금 7억원 내용증명 관련해서도 진실공방을 벌였다.

김수현은 지난 3월31일 열린 기자회견에서 "고인이 미성년자이던 시절 교제하지 않았다"면서 "저의 외면으로 인해, 또 소속사가 고인 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한 사실이 아니"라며 오열했다.

유족 측이 공개한 2016년과 2018년 카톡 메시지 조작 의혹도 제기했다. 유족과 가세연 운영자 김세의 등을 상대로 120억원 손해배상청구 등 민·형사상 소송을 냈으며, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손) 혐의 등으로 고소, 고발했다.

