이번엔 李 대통령 SNS 사칭 계정 등장… 경찰 수사 착수

대통령실이 1일 이재명 대통령을 사칭하는 사회관계망서비스(SNS) 계정에 대한 주의를 당부했다. 최근 해외주식 관련 세금을 늘리겠다는 이 대통령 명의의 가짜 담화문이 돈 데 이어 사칭 계정 문제까지 불거지며 대통령실은 촉각을 곤두세우는 모습이다.

전은수 부대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “최근 틱톡·엑스(X) 등 SNS 플랫폼에서 제21대 대통령을 사칭하는 가짜 계정이 확인돼 국민 여러분께 각별한 주의를 요청한다”며 “이 가짜 계정들은 프로필에 ‘제21대 대통령’이라는 직함과 성명을 기재하고 대통령 공식 계정의 사진·영상을 무단 도용하고 있다”고 설명했다. 전 부대변인은 “단순 사칭을 넘어 금품을 요구하는 등 범죄 정황도 포착됐다”면서 “대통령실은 이를 명백한 범죄행위로 판단하고 국민 안전을 위협하는 온라인 사칭 범죄에 대해 단호히 대응하겠다”고 밝혔다. 이어 “법과 원칙에 따라 엄중히 처벌할 것”이라면서 “국민 여러분께도 각별한 주의를 요청드리며, 유사한 계정으로부터 연락받을 경우 절대 응하지 말고 즉시 경찰에 신고해달라”고 당부했다.



경찰은 대통령 사칭 계정에 대한 수사에 착수했다. 경찰청 국가수사본부는 이날 공지를 통해 “대통령 직함과 성명을 무단으로 사용한 가짜 계정에는 대통령 공식 행사 사진과 영상 등이 게시돼 있다. 이런 가짜 계정에서 특정인에게 메시지를 보내 금품을 요구하고 있다”며 엄중처벌을 예고했다. 국수본은 “최근 대통령을 사칭하는 다양한 허위 정보를 특히 주의하고, 온라인상 금품을 요구하는 경우 응대하지 말라”며 적극적인 신고를 당부했다.



앞서 온라인상에서 해외주식 관련 세금을 인상·신설하겠다는 내용을 골자로 하는 이 대통령 명의의 가짜 담화문이 확산돼 서울경찰청 사이버수사대가 수사에 나섰다. 당시 대통령실은 “해당 담화문을 발표한 사실이 없으며 담화문의 내용은 명백한 허위”라며 강력한 법적 대응을 예고한 바 있다.



한편 강훈식 대통령 비서실장은 이날 용산 대통령실에서 ‘우리 사회를 관통하는 관행적이고 고질적인 병폐’를 주제로 수석보좌관회의를 주재했다. 회의에서 각 수석실은 분야별로 사회 병폐 문제들을 발굴해 보고했고 이에 관한 논의가 이뤄졌다. 대통령실은 최근 관행적이고 불합리한 문제들을 해결하는 데 집중하고 있다. 앞서 강 비서실장은 지난달 주재한 수석보좌관회의에서도 무분별한 지방공항 운영과 고속도로 휴게소 독과점 문제 등 여러 관행적 병폐를 지적한 바 있다.

