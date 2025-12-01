與, 내란전담재판부·法 왜곡죄 연내처리 속도… 野 “나치 입법”

더불어민주당이 ‘12·3 비상계엄’ 사건과 관련한 내란전담재판부 신설과 법 왜곡죄 도입을 위한 법안 심사에 나서며 사법개혁 드라이브를 본격화하고 있다. 민주당 김병기 원내대표가 위헌 논란으로 주춤했던 내란전담재판부 재추진을 공식화한 지 일주일여 만이다. 야당은 “대한민국 사법을 완전히 파괴하겠다는 선언”이라며 강력히 반발하고 있지만, 다수 의석을 가진 여당이 강행 처리에 나설 경우 이를 막기는 현실적으로 어려운 상황이다. 대법원 산하 법원행정처 역시 사실상 반대 입장을 밝혔으나, 민주당은 사법개혁 의지를 굳히며 연내 법안 처리를 예고했다.

국회 법제사법위원회 법안심사1소위는 1일 회의를 열고 ‘12·3 비상계엄의 후속 조치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안’(내란특별법)과 ‘윤석열·김건희 등의 국정농단 사건 진상규명을 위한 전담재판부 설치에 관한 법률안’(전담재판부설치법), ‘형법 개정안’(법 왜곡죄) 등을 논의했다.



민주당은 내란전담재판부와 법 왜곡죄 신설 등 사법개혁 법안을 연내 처리하기 위해 속도를 내고 있다. 12·3 비상계엄 1년과 함께 강성 지지층의 요구가 높아지면서 법안 추진이 본격화하는 분위기다. 민주당 김용민 의원은 전체회의에 앞서 “신속히 통과시켜 내란을 청산하겠다”고 밝혔다.



이날 논의된 내란특별법은 3대 특별검사(내란·김건희·채해병) 사건을 재판할 전담재판부 설치가 핵심이다. 전담재판부는 1심과 항소심에 각각 3개씩 두고 전담재판부의 판결문에는 모든 판사의 의견을 표시하도록 했다. 전담재판부 구성은 법무부, 법원, 대한변호사협회 추천으로 구성된 9인 위원의 전담재판부 후보추천위원회가 맡는다. 법 왜곡죄는 판·검사가 증거를 조작하거나 사실관계를 왜곡해 판결할 경우 이를 처벌하는 내용을 담았다.



이 같은 법안에 대해 법원행정처와 법무부, 경찰청은 모두 사실상 반대 취지인 ‘신중 검토’ 의견을 제시했다. 법원행정처는 내란전담재판부에 대해 “그 자체로 사법권 독립을 침해하는 측면이 있다”고 밝혔고, 법 왜곡죄에 대해서는 “범죄 구성 요건이 추상적이고 불분명하며 고소·고발의 남발 및 법적 안정성의 문제가 있다”고 지적했다. 법무부와 경찰청도 법 왜곡죄를 두고 수사기관에 대한 무분별한 고소·고발로 이어질 수 있다며 우려했다.



민주당이 법안 강행 의지를 밝히자 여야는 회의에서 정면으로 충돌했다.

국민의힘 나경원 의원은 “나치 특별재판부는 정권을 잡은 뒤 반대 세력의 발언 하나까지 신속히 처벌했다”며 “내란특별재판부가 그것을 예고하고 있다”고 비판했다. 법 왜곡죄에 대해서도 “(구성요건이) 불명확하기가 이루 말할 수가 없다. 누가 법 왜곡 여부를 판단하는가”라고 목소리를 높였다.



반면 범여권 의원들은 이를 반박했다.



민주당 서영교 의원은 “윤석열 (관련 사건을) 무작위 배당하지 않고 지귀연(부장판사)에게 갖다 꽂고, 지귀연은 윤석열을 구속 취소한 것”이라며 “국민은 지귀연 재판부가 어떤 재판을 하고 있는지 답답해서 재판부를 바꿔야 한다고 얘기하는 것”이라고 말했다.



조국혁신당 박은정 의원도 “조희대 사법부의 재판이 불공정하다는 국민적 분노에 대해서 국회는 답을 해야 한다”며 “이것을 정쟁으로 만들지 말았으면 한다”고 덧붙였다.



야당의 반발에도 민주당은 법안 처리를 강행할 전망이다. 민주당 지도부는 ‘내란 척결’을 재차 강조하며 사법개혁 의지를 재확인했다.

정청래 대표는 이날 당 회의에서 지금 시대정신은 “완전한 내란 청산”이라며 “사법 정의를 바로 세우기 위해서라도 내란전담재판부 설치는 이제 선택이 아니라 필수”라고 말했다. 정 대표는 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 사건을 맡은 서울중앙지법 지귀연 부장판사가 ‘침대 축구식’ 재판을 하고 있다면서 사법부를 싸잡아 “내란 세력의 방패막이를 자처하고 있다”고 주장했다. 그러고선 “연내에 내란전담 재판부 설치, 대법관 증원, 조작 기소 등을 처벌할 법 왜곡죄 등을 포함한 사법개혁 법안을 처리할 것을 다시 한 번 약속한다”고 했다. 전현희 최고위원은 “법원행정처를 폐지하고 제왕적 대법원장의 권한을 분산해야 한다”고 했고, 김병주 최고위원은 “내란 척결의 종착점은 ‘사법부의 내란’ 수사와 응징”이라고 했다.

