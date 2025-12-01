땅에 반쯤 묻힌 채 숨진 고양이…경찰, 수사 착수

부산 영도경찰서는 최근 한 대학에서 골절된 고양이가 땅에 반만 묻혀 죽은 채 발견돼 수사 중이라고 1일 밝혔다.

동물학대방지협회 제공.

경찰은 동물 학대 범행 가능성을 두고 감식을 진행하고 있다.



동물학대방지협회 관계자는 "발견 당시 고양이의 입안에는 피가 가득했고 다리 하나가 부러진 상태였다"며 "머리부터 몸통 절반가량이 묻혀 있었는데 사람의 소행인지 확인해야 한다"고 말했다.

