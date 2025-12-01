“직장은 소중한 곳, 무시 마세요”…‘김부장’ 작가가 사회초년생에 보낸 메시지

“제가 살짝 꼰대 같은 마인드로 말씀드리자면, 요즘 젊은 분들이 직장을 무시하는 경향이 있어요. 그런데 직장, 소중한 곳이거든요.”

JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기' 스틸컷. 사진=JTBC

JTBC 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’의 원작 소설을 쓴 송희구(42) 작가는 지난달 28일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 사회 초년생들에게 하고 싶은 조언을 묻자 이같이 말했다.

송 작가는 “직장 생활에서 배우는 것들이 있고 거기에 더해 나의 종잣돈도 마련할 수 있고 나의 생활비도 마련할 수 있는 그런 소중한 곳이기 때문에 직장 내에서는 내가 할 수 있는 만큼은 다 해야 한다고 생각한다”며 “그리고 나서 외적으로 재테크라든지 아니면 다른 거라든지 그런 걸 했으면 좋겠다”고 말했다.

그는 "드라마에서 보듯 월 1000만원, 2000만원. 그런 건 없다. 그런 걸 믿고 따라가다가 잘못되는 사람들도 많다"면서 “직장 일에 최선을 다하고, 여러분들이 그래서 힘들게 출퇴근하는 게 가치 있다고 생각했으면 좋겠다”고 했다.

그러면서 “저도 오늘 (지하철) 9호선에서 끼여서 오면서 진짜 대단한 사람들이라고 생각했다”고 했다. 그러면서 “이걸 너무 부정적으로 보지만 않았으면 좋겠다”며 “이것을 나의 삶의 원동력이나 존재 의미로 봤으면 좋겠다”고 했다.

송 작가는 또 은퇴를 앞둔 직장인을 향해 “직장이라는 것은 어쨌든 손익에 따라 움직이기 때문에 ‘나는 과연 직장에서 어떤 의미를 가지고 있는가’, 그리고 ‘직장이 없어졌을 때 나는 누구인가’를 미리 생각해보셨으면 좋겠다”고 했다.

그는 “60세면 젊다. 그래서 많은 직장인이 그 후를 준비하지 않는다”며 “원작에서도 ‘나는 나가면 뭘 하지’라는 고민을 하려고 하는데, 스트레스를 받자 업무를 하면서 현실 도피를 한다”고 했다. 이어 “현실에 충실하지만 사실은 그게 도피하고 있는 것”이라며 “그래서 회사 내에서는 내 업무를 충실히 하되, 퇴근 후에는 ‘나는 과연 무엇을 할 수 있는 사람인가’를 생각해 보시면 좋겠다”고 했다.

드라마 ‘김 부장 이야기’는 사회와 가정을 지탱하고 있는 이 시대 모든 ‘김 부장’들에게 전하는 진심 어린 위로와 응원을 전하며 막을 내렸다.

지난달 30일 방송된 최종회에서는 가족이라는 울타리 안에서 인생 2막에 접어든 김낙수(류승룡 분), 박하진(명세빈 분), 김수겸(차강윤 분)의 가족애가 그려지며 엔딩을 완성했다. 이날 시청률은 수도권 8.1%(이하 닐슨코리아 유료 가구 기준) 및 전국 7.6%를 기록, 자체 최고 시청률을 경신하며 유종의 미를 거뒀다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지