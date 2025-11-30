포항시, 해양 모빌리티 안전 엑스포서 북극항로 홍보

경북 포항시는 지난 25~27일까지 3일간 부산 벡스코 제1전시장에서 열린 ‘2025 대한민국 해양 모빌리티 안전 엑스포’에 참가해 ‘포항시 북극항로 홍보관’을 성황리에 운영했다고 30일 밝혔다.

이번 엑스포는 ‘북극항로 & 해양 밸류체인’을 주제로 열린 대규모 행사로, 포항시는 포항 영일만항의 북극항로 경쟁력과 ‘북극 해운정보센터’ 유치 최적지로서의 강점을 적극 알리는 데 집중했다.

포항시가 지난 25~27일까지 부산 벡스코 제1전시장에서 ‘2025 대한민국 해양 모빌리티 안전 엑스포’에 참가해 ‘포항시 북극항로 홍보관’을 운영하고 있다. 포항시 제공

홍보관은 포항시를 중심으로 포항TP, 한국로봇융합연구원, 포스텍 등 지역 대표 혁신기관이 공동 참여해 구성됐다.

포항의 AI, 수중로봇, 레이저 위성 등 첨단과학 인프라의 역량을 알리는 한편 해양 R&D센터 입주기업인 동성조선과 피엠그로우의 선박 관련 기술력을 홍보함으로써 해양 플랫폼 등과 연계한 ‘포항 영일만항의 북극항로 특화 거점항만’으로의 입지를 공고히 하는 장이 됐다는 평가다.

포항 영일만항은 북극까지 1만 4700km 거리로 대한민국 항만 중 가장 가까운 위치에 있으며, 북방물류 시대를 대비해 2009년에 개항한 경북 유일의 컨테이너 항만이다.

포항은 여기에 더해 글로벌 대학인 포스텍, 한국로봇융합원구원, 한국지질자원연구원, 가속기연구소 등이 소재하고 있는 최첨단 과학산업의 역량을 두루 갖춘 유일한 항만도시이자 배터리, 바이오, 철강, 수소 등 다변화된 산업 강점을 갖춘 산업도시다.

북극항로는 무엇보다도 안전이 핵심이다. 극한 환경에서의 운항은 고도의 기술력과 실시간 정보 분석 체계가 필수적이며, 이 때문에 AI·로봇·위성 등 첨단과학 기반의 스마트 항만 역량이 중요한 요소로 평가되고 있다.

포항시는 이러한 첨단 산업과 과학기술 기반을 갖춘 만큼, 스마트한 북극항로 개척을 주도할 수 있는 최적의 도시라고 강조했다.

천만석 항만과장은 “부산을 제외하면 전국에서 유일하게 포항시가 지자체로 참여했다”며 “이번 참여는 북극항로를 향한 포항의 확고한 의지와 저력을 보여준 의미 있는 자리였다”고 말했다.

또한 “포항TP, 로봇융합연구원, 포스텍 등 지역의 다양한 기관과 기업이 함께 힘을 모은 만큼 북극항로 시대를 대비한 포항의 경쟁력은 더욱 강화될 것”이라고 덧붙였다.

한편 포항시는 지난 25일 국회에서 ‘포항 영일만항 북극항로 특화전략 포럼’을 개최한 바 있다.

한국해양진흥공사, 선박해양플랜트연구소, 포스텍, 한국해양수산개발원, 에너지경제연구원 등 관련 전문가들은 포항의 입지·기술·산업 기반을 종합적으로 검토하며, 포항이 ‘북극 해운정보센터 유치 최적지’임을 다시 확인했다.

