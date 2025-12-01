IP캠 12만대 해킹… 음란물사이트에 판매

가정집·사업장 등에 설치된 아이피(IP·인터넷 프로토콜) 카메라 12만여대를 해킹하고 그 영상을 해외 불법사이트에 판매한 이들이 경찰에 붙잡혔다. IP 카메라는 네트워크로 영상 등을 주고받는 디지털 감시용 카메라를 가리킨다.



경찰청 국가수사본부는 IP 카메라를 해킹한 혐의를 받는 4명을 검거했다고 30일 밝혔다. 이들 중 3명은 구속, 1명은 불구속 상태다. 이들은 공범 관계가 아니다. 피의자 중 무직인 A(구속)씨는 IP 카메라 6만3000여대를 해킹하고 탈취한 영상파일을 편집해 불법촬영물 545개 등 성착취물을 제작한 뒤 3500만원 상당 가상자산을 받고 해외사이트에 판매한 혐의를 받는다. 회사원인 B(구속)씨의 경우 IP 카메라 약 7만대를 해킹했고 영상을 편집해 648개 파일을 제작·판매해 1800만원 상당의 가상자산을 받은 것으로 나타났다. 이들은 같은 사이트에 불법촬영물을 판매했는데, 최근 1년간 이 사이트에 게시된 영상 중 약 62%가 A·B씨가 제작한 것이었다.

나머지 피의자인 자영업자 C(구속)씨와 회사원 D(불구속)씨는 각각 IP 카메라 1만5000여대, 136대를 해킹해 탈취한 영상을 보관 중이었다. 유포하거나 판매한 사실은 확인되지 않았다.



경찰은 A·B씨가 불법촬영물을 판매한 사이트 운영자에 대해 외국 수사기관과 공조해 수사 중이라고 밝혔다. 이 사이트에는 우리나라뿐 아니라 다수 국가 피해자 대상으로 한 불법촬영물이 게재된 상태다. 방송미디어통신심의위원회에 이 사이트에 대한 접속차단을 요청했고, 외국 법집행기관과 협력해 사이트 폐쇄도 추진 중이다.



경찰은 이 사이트를 통해 불법촬영물 등 성착취물을 구매·시청한 혐의로 3명을 검거하는 등 성착취물 구매·시청자에 대한 수사도 계속 이어갈 방침이다.

