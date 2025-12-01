[부동산 단신] 군포대야미지구 신혼희망타운 입주 모집 외

군포대야미지구 신혼희망타운 입주 모집

한국토지주택공사(LH)는 군포대야미지구 A-2블록(조감도) 신혼희망타운 공공분양주택 1003가구 입주자를 모집한다.

군포대야미 A-2블록은 총 1511가구로, 공공분양과 행복주택 혼합 단지다. 이번 공급 물량은 공공분양분이며, 본청약(일반청약) 물량은 공고일 기준 사전청약 564가구를 제외한 439가구다.

전용 55㎡ 946가구, 59㎡ 57가구로 19개 동에 최고 28층으로 건설되며, 입주는 2029년 8월 예정이다. 분양가 상한제가 적용돼 분양가격은 주변 시세 대비 낮은 평균 4억1000만원대(55㎡ 기준)다. 전매 제한 3년이 적용되나 실거주 의무는 없다. 신혼희망타운 전용 주택담보대출 상품이 지원돼 주택 가격의 최대 70%(4억원 한도)를 최장 30년간 연 1.3% 이율로 이용할 수 있다.

GS, 자이 아파트에 AI 선곡시스템 도입

GS건설은 자사 브랜드 아파트 자이(Xi) 단지에 시·공간별 특성에 맞춰 음악을 틀어주는 ‘자이 사운드스케이프’를 도입한다고 밝혔다.

단지 내 주요 동선과 생활 패턴을 기준으로 이용 목적과 분위기가 다른 공간마다 최적화한 음악을 틀어 감각적 청각 경험을 제공하겠다는 취지다. GS건설은 이를 위해 인공지능(AI) 기반 공간 음악 전문 기업인 어플레이즈(APLAYZ)와 협업해 시간대·날씨·공간 환경 데이터를 반영한 AI 자동 선곡 엔진을 도입했다고 설명했다.

